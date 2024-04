“No me gusta, está muy cuestionado”: Ernesto Belloni critica el “humor ñuñoino” de El Antídoto

Como un programa fome que no le ha sacado ni una sonrisa. Así definió el comediante Ernesto Belloni el espacio de Fabrizio Copano, El Antídoto que se emite los viernes por Mega.

“Sinceramente, no me gusta”, contó el humorista en Tal Cual de TV+, confesando que tampoco le interesaría participar, puesto que considera que se encasillaron en un humor “ñuñoino”.

“A mí me cae muy bien Copano, me gusta mucho su humor, pero no me gusta el programa (...) No he logrado reírme”, lamentó. Incluso, hizo hincapié en la baja sintonía que ha marcado con el transcurso de los capítulos, puesto que solo en el primer episodio lograron cautivar a la audiencia.

“Estuvieron Los Bunkers, rescataron a Popín, y marcaron 6 puntos, o sea, no prende”, lamentó el intérprete de Che Copete, consignó Página 7.

Respecto a por qué no participaría, en caso que lo invitaran como lo han hecho con otros comediantes, como los exFusión Humor, explicó que El Antídoto está “muy cuestionado”.

“Es un programa que está muy cuestionado, y yo no quiero verme involucrado en problemas, en que soy zurdo o facho . Se encasillaron en un humor ‘ñuñoino’, que le dicen, que la gente adulta de 30 o 35 años quizás no agarra mucho”.

Finalmente, a pesar de no ser de su gusto, le dedicó buenos deseos y que mejore en sintonía, por el equipo que hay detrás.

“Solo quiero que les vaya bien, por el equipo, por la Ina, por Copano y los humoristas, etc”, sentenció.

Ingrid Parra también criticó a El Antídoto

En una reciente entrevista en la sección “Protagonistas” de Radio Agricultura, la actriz Íngrid Parra, compartió su sincera sobre late de Mega.

“Hoy en día hay programas de humor pero creo que abordan mucho el tema político”, sostuvo la actriz, destacando su cansancio de ver política en la TV. “Prefiero ver Netflix”, aseguró.