Pancha Merino enumeró las razones de por qué es inolvidable: “Soy una de las mujeres más estupendas de este país”

La actriz Pancha Merino no está corta de palabras para describirse positivamente. Durante su participación habitual en el programa de TV+, “Tal Cual”, la panelista trajo un tema a la mesa: las cosas que hacen las mujeres por despecho.

Esto partió después de que Merino aseguró que ella deja una marca en la vida de los hombres con quien estuvo. “No existe hombre que haya pasado por este cuerpo que me haya olvidado”, afirmó con total seguridad.

Sus compañeros de panel, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela se rieron después de esta aseveración, y el animador comentó que ella se ama a sí mismo, y la actriz lo rectificó: “no me amo a mí misma, me aman”.

“¿Por qué? Porque soy fiel y mujeres fieles como yo habemos muy pocas... Ya he tenido una caída, pero todos tienen una caída (...) con uno que era arquitecto”, admitió.

“Yo soy tántrica”

Pancha insistía que no haya expareja que no la siga recordando y prosiguió con la enumeración de sus razones, “porque soy fiel; soy entretenida; soy autónoma emocionalmente, económicamente y sentimentalmente; soy partner; soy sociable, pero también tengo todo el tema de casa, soy súper hogareña, me gusta cocinar, me gusta atender”, continuó.

“Además, soy caliente, digamos las cosas como son”, lanzó, lo que despertó una explosión de risas en el panel. “Aparte, soy una de las mujeres más estupendas de este país, y lo sigo haciendo a mis 50 años, porque yo me encuentro con gente de mi edad... soy hiperlaxa”, agregó Merino.

“Yo soy tántrica, esa es la palabra”, contó la actriz, quien aseguró que sabe meditar a través de la sexualidad. “Te llevo a otra dimensión... llevo a mis hombres a otra dimensión. Yo sé que es súper difícil olvidarme (...) Yo me amo a mí misma”, concluyó Pancha Merino.

Finalmente, la actriz rescató que ahora pueden hablar de estos temas. “Menos mal estamos en la tele de hoy que podemos hablar lo que queramos porque antes olvídate. Ya no estamos en la adquisición, ya no estamos con el cura Hasbún en la oficina de Canal 13″, cerró.