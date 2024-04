“Que mujerón soy”: Quién es Daniela Colett, la brasileña que enloqueció a Mateucci y lo hizo romper con Aránguiz

Periodista, modelo, diseñadora y dueña de una escultural figura. Ella es Daniela Colett, la brasileña de 34 años que habría enloquecido a Luis Mateucci al interior del reality ¿Ganar o servir? de Canal 13, al punto de que pusiera término a su relación con Daniela Aránguiz.

Se hizo conocida en Chile al iniciar una relación con el futbolista nacional Eduardo Vargas, cuando jugaba en Tigres, con quien se casó el año 2017 y tuvo tres hijos. Antonella, Benjamín e Isabella, la menor.

Ahora, promete brillar con luces propias al interior de programa de telerrealidad que se graba en Perú, donde ya habría encandilado al argentino.

Según las últimas historias que compartió en su Instagram, antes de ingresar al encierro (el cual aún no ha sido oficializado por Canal 13), se definió como una madre guerrera y toda una mujer o, más buen, una mujerón.

“Soy una guerrera”

“Les voy a decir algo: hay días de maternidad que son AGOTADORES (hoy es uno de esos días). Ser madre SOLO de tres niños, tratar de educarlos de la mejor manera y que sean personas buenas es DESAFIADOR”, compartió con sus seguidoras.

“Tener que escuchar estupideces porque pasaré un tiempo fuera de trabajo, o “pasas viajando” porque me doy el gusto de cuidar la salud mental cuando puedo, es terrible”, continuó.

“Sé que mañana voy a despertar, mirarlos y agradecer a Dios por ellos... pero si hay días difíciles. Conciliar la maternidad, la vida social, la profesional, la saludable y todo lo demás es un desafío, pero saben qué? Soy una guerrera! Y pucha QUE MUJERON soy! Porque hay Dios... solo tú sabes!”, cerró su reflexivo mensaje.

Se operó 5 veces la nariz

“Cuando empecé con Eduardo mucha gente llegaba a mi Instagram a decirme cosas feas y me empezaron a tocar el tema de la nariz, y creo que me afectó demasiado sicológicamente eso”, explicó sobre los comentarios que le llegaban, por lo cual decidió realizarse una rinoplastía, que se convirtieron en cinco.

“Después que nació mi primera hija me operé. Después vine a México, no me gustó y me operé de nuevo, y de nuevo. Hasta ahorita que estuve en Brasil, que me operé la quinta vez y dije ‘ya, jamás’”.

“Ahora estoy muy feliz con mi nariz, me veo una nariz muy natural, no quiero una nariz que se note que está operada”, explicó años atrás, consignó Glamorama.