Revelan las exigencias que tendría Jennifer Lopez para su nueva gira

Jennifer Lopez se alista para su reaparición en los escenarios con la gira ‘This Is Me… Now The Tour 2024′. No obstante, su regreso ha sido objeto de especulación debido a supuestas demandas relacionadas con sus conciertos.

Aquí te contamos qué es lo que la artista estaría pidiendo para cada uno de los shows.

La nueva gira de JLo

Hace unos días, la cantante anunció las fechas de su nueva gira. Y un detalle que llamó la atención es que decidió cambiar el nombre, con el propósito de atraer a más fans, pasando de “This Is Me… Now” a “This Is Me… Now/Greatest Hits”.

Estas son las fechas del tour confirmadas al momento:

Jun 26 — Orlando, Fla. (Kia Center)

Jun 28 — Miami, Fla. (Kaseya Center)

July 2 — Austin, Texas (Moody Center)

July 3 — Edinburg, Texas (Bert Ogden Arena)

July 5 — San Antonio, Texas (Frost Bank Center)

July 6 — Dallas, Texas (American Airlines Center)

July 9 — Phoenix, Ariz. (Footprint Center)

July 11 — Los Angeles, Calif. (Kia Forum)

July 13 — Anaheim, Calif. (Honda Center)

July 16 — San Francisco, Calif. (Chase Center)

July 17 — Sacramento, Calif. (Golden 1 Center)

July 19 — Palm Springs, Calif. (Acrisure Arena)

July 20 — Las Vegas, Nev. (T-Mobile Arena)

July 22 — Denver, Colo. (Ball Arena)

July 24 — Tulsa, Okla. (BOK Center)

July 26 — Rosemont, Ill. (Allstate Arena)

July 27 — Indianapolis, Ind. (Gainbridge Fieldhouse)

July 30 — Pittsburgh, Pa. (PPG Paints Arena)

July 31 — Detroit, Mich. (Little Caesars Arena)

Aug 2 — Toronto, On. (Scotiabank Arena)

Aug 5 — Montreal, Que. (Bell Centre)

Aug 7 — Boston, Mass. (TD Garden)

Aug 9 — Belmont Park, N.Y. (UBS Arena)

Aug 10 — Newark, N.J. (Prudential Center)

Aug 13 — Philadelphia, Pa. (Wells Fargo Center)

Aug 14 — Washington, D.C. (Capital One Arena)

Aug 16 — New York, N.Y. (Madison Square Garden)

Aug 20 — Cleveland, Ohio (Rocket Mortgage FieldHouse)

Aug 22 — Nashville, Tenn. (Bridgestone Arena)

Aug 24 — Raleigh, N.C. (PNC Arena)

Aug 25 — Atlanta, Ga. (State Farm Arena)

Aug 27 — Tampa, Fla. (Amalie Arena)

Aug 30 — New Orleans, La. (Smoothie King Center)

Aug 31 — Houston, Texas (Toyota Center)

La lista de exigencias de Jennifer Lopez

De acuerdo a reportes de El País y Vanity Fair, la famosa cantante conocida como la ‘Diva del Bronx’ habría hecho una serie de peticiones detalladas para garantizar su comodidad durante su gira.

Desde la solicitud de sábanas de 500 hilos hasta la instalación de un nuevo asiento en el baño, incluyendo la exigencia de un camerino completamente blanco.

Entre las peticiones más destacadas se encuentra la solicitud de una bañera llena de agua mineral.

Asimismo, la artista habría pedido tener sumiller para seleccionar los mejores vinos y un chef personal.