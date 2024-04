Shirley Arica eliminada de “Tierra Brava”: en redes la tildaron como “la peor semifinalista”

Un desenlace de infarto. La semifinal del reality show Tierra Brava dejó un sabor amargo para los seguidores de Shirley Arica, quien se despidió de la competencia tras ser la única mujer en esta etapa.

El programa de Canal 13 se prepara para su último capítulo este domingo 21 de abril donde Fabio Agostini y Luis Mateucci lucharán por el primer lugar. Mientras tanto, los detractores del show apuntaron contra la modelo quien no pudo superar los retos de la reciente gala.

“Qué mujer más latera no se cómo pudo llegar a la semifinal otras se lo merecían no ella”, “No sé cómo lo hizo, porque mujer más floja no conozco”, “Ya era hora que estuviera afuera no debió nunca volver a entrar se lo pasaba durmiendo”, “Si nunca mereció estar de finalista”, opinaron.

La prueba más dura para “La Patrona”

No todas fueron críticas para Shirley Arica, quien fue despedida por sus compañeros de Tierra Brava con nostalgia.

“Tu hija debe sentir un nivel de orgullo tremendo por una mamá linda, fantástica, hermosa y además una guerrera, real y muy intensa, felicitaciones Shirley y a pesar de ser derrotada por el primer finalista diste una gran competencia”, le comentó el anfitrión Sergio Lagos.

La modelo, quien se hizo destacar con su personalidad polémica, también dedicó unas palabras antes de marcharse de la hacienda. “Estoy cansada, feliz, emocionada, la verdad en algún momento no daba para más, era como quería dejar todo ahí tirado, de verdad ha sido de las pruebas más fuerte que me ha tocado, gracias por la oportunidad”.

“Tierra Brava” trasmite su último capítulo este domino 21 de abril. Fabio Agostini, uno de los finalistas ya prepara su estrategia para quedarse con el máximo premio pese a no ser el favorito.