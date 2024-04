Taylor Swift “funa” a su ex en su nuevo álbum “The Tortured Poets Department”

“En la cena, me quitaste el anillo de mi dedo, y lo pusiste en el dedo donde la gente pone los anillos de boda”, fue una de las estrofas de la canción principal del álbum que ha lastimado a más de uno. El disco da un sinnúmero de referencias a su anterior relación de 6 años con el actor británico Joe Alwyn, el mismo ha desactivado los comentarios en su cuenta oficial de Instagram, pues en más de una canción Taylor Switf expresó como realmente se sentía en la relación.

Aunque se filtro cerca de 17 canciones del disco “The Tortured Poets Department” horas antes del lanzamiento oficial del álbum, Taylor Swift sorprendió a todos lanzando otro disco a la par “The Tortured Poets Department: The Anthology” con 15 canciones escondidas, a la 1:00 (hora en Ecuador).

“El Departamento de Poetas Torturados. Una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista, sensacional y doloroso a partes iguales. Este periodo de la vida del autor ha terminado, el capítulo está cerrado y clausurado. No hay nada que vengar, ni cuentas que saldar una vez que las heridas han cicatrizado. Y, pensándolo bien, muchas de ellas son autoinfligidas. Esta escritora cree firmemente que nuestras lágrimas se convierten en sagradas en forma de tinta sobre una página. Una vez que hemos contado nuestra historia más triste, podemos liberarnos de ella”, fueron las palabras que la cantante escribió en su cuenta de Instagram el día del lanzamiento del álbum, haciendo énfasis que es una de las maneras en la ella cierra este ciclo para siempre.

¿Cómo saber las referencias?

Estas son las menciones que se han logrado descifrar:

El título del álbum es la referencia más directa con su ex. ¿Por qué? Diferentes medios afirmaron sobre el chat de grupo en WhatsApp que el británico tiene con sus amigos Paul Mescal y Andrew Scott llamado ‘The Tortured Man Club’. Swift no se ha musitado en hacer alusión de ese chat como su título. So Long, London, esta canción tiene nombre y apellido, haciendo alegoría a su canción London Boy, del disco Lover, cambiando de una melodía alegre a una melancólica y nostálgica, la letra risueña de: “Dicen que el hogar es donde está el corazón, Pero, Dios, me encantan los ingleses, Saben que amo a un chico de Londres” a una despedida de una ciudad donde alguna vez vivió su relación: “Hasta luego, Londres. Encontrarás a alguien (...) Durante tanto tiempo, Londres, puntadas deshechas, dos tumbas, un arma, encontraré a alguien”. Desde hace algún tiempo Taylor ha tirado indirectas en algunas manifestando como trató de arreglar la relación, la canción Mirrorball, de Folklore es un claro ejemplo: “Sigo haciendo lo imposible para hacerte reír”, confirmándolo en el single I Can Fix Him (No Really I Can), “Sacuden la cabeza diciendo: Dios, ayúdala, cuando les digo que él es mi hombre. Pero tu buen señor no necesita mover un dedo. Puedo arreglarlo, no, de verdad, puedo. Y yo sola puedo”. Muchas seguidoras se identificaron rápidamente con esta canción asociándolo con el Complejo de Salvador. Aunque nunca se ha confirmado sobre la verdadera razón de la ruptura de la pareja, teorías de fans aseguran que fue porque él no quería casarse con ella. En este álbum parece confirmarlo a lo largo del álbum. La canción Loml, donde asegura que “estuvieron a un beso de casarse” o la canción The Tortured Poets Department: “Me quitaste el anillo del dedo del medio y lo pusiste en el que la gente se pone los anillos de boda. Eso es lo más cerca que he estado de que mi corazón explote”.

No solo habla de su antiguo romance:

Aunque el álbum habla de su antigua relación también abordo otros temas como su nueva relación con el jugador de futbol americano Travis Kelce y su enemistad con Kim Kardashian.

En la canción So High School, Taylor explica sus sentimientos por Travis Kelce y como fueron los primero meses juntos, “una adolescente enamorada”. Parte de la letra hace alegoría sobre como el deportista trato de conquistarla en un concierto, hizo pulseras de amistad, aunque ni siquiera la conocía personalmente y tampoco conocía a alguien que la presente. Parte de la letra dice “Sabías lo que querías y, chico, la tienes”, afirmando que sabe ese fragmento de la historia y ahora que la vida les unió, disfrutan de una feliz relación a ojos del público. La canción thanK you aIMee, se relata el hate que la familia Kardashian propagó hacia Taylor, por el exmarido de Kim, Kanye West. Si en el disco ‘Reputation’ hubo detalles de como se sintió en la “funa” y odio mundial que recibió, desapareciendo del ojo público por meses, con esta canción también nombra a su madre y como ella la apoyo con el fragmento “todo el mundo sabe que mi madre es una mujer santa, pero solía decir que desearía que estuvieses muerta”. El nombre de la canción tiene mayúsculas que forman el nombre Kim siendo una clara referencia.