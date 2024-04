“A mí me hicieron mucho daño”: Raquel Argandoña reflexionó sobre un delicado episodio de su vida personal

Durante esta semana en el panel de “Tal Cual”, los animadores y la panelista Pancha Merino discutieron sobre las cosas que hacen las mujeres por despecho, y uno de los ítems era “no perdonar”.

Esta afirmación despertó una sincera reflexión de Raquel Argandoña, quien no estuvo de acuerdo en principio de no disculpar a las personas, sino que cree que el tiempo logra curar las heridas. Ella habló sobre un delicado episodio de su vida personal que pudo superar una vez que pasaron 15 años del evento.

“Yo encuentro que el tiempo cura”, partió comentando la animadora. “Una vez, a mí me hicieron mucho daño, mucho daño por varios años. Yo odiaba y odiaba, le deseaba mal, que se muriera, que (tuviera) todas las enfermedades, pero con el correr del tiempo...”, añadió.

Todo se paga en esta vida...

“Yo estoy convencida que todo se paga en esta vida, todo se devuelve. Tú cuando te vas de este mundo, te vas con la cuenta saldada. Después cuando pasan los años, tú ves que la persona que me hizo tanto daño, lo está pasando tan mal, tan mal, que me da pena cómo lo está pasando. Yo sufrí mucho”, continuó relatando.

“Tuve mi soporte que fueron muy pocos amigos que obviamente te dan la fuerza, que uno casi quiere tirarse del piso once para abajo, pero de repente, dices que no. No sé si con el tiempo uno va madurando o el camino se te va abriendo”, añadió la animadora de “Tal Cual”.

“Ahora yo miro para el lado, lo está sufriendo y lo está pasando tan mal, que el daño que a mí me hizo, yo creo que lo está pagando, y no lo cobro yo, yo creo que lo cobra (Dios) Todo se paga en la vida, si tú actúas mal, lo tienes que pagar acá, se te devuelve sí o sí”, cerró Raquel Argandoña.