Daniella Campos se sinceró sobre su regreso a la televisión: “Lo más lindo fue reconciliarme con Kenita”

La periodista y panelista del programa de farándula “Sígueme”, Daniella Campos, se confesó en el espacio de TV+, “Sin Culpa” sobre su regreso a la pantalla chica, en donde aseguró que “Lo más lindo de volver a la televisión fue reconciliarme con Kenita”.

La animadora Fran Sfeir le preguntó sobre los años de rivalidad mediática con Kenita Larraín, y Campos le contestó que “nosotras fuimos amigas y nos quisimos mucho. Por eso yo creo que fue tanto el dolor, porque era verdadero el cariño”. Ambas modelos se reconciliaron al ser compañeras en “Sígueme”, programa de farándula que María Eugenia abandonó hace una semana.

“Nosotras fuimos amigas y nos quisimos mucho. Por eso yo creo que fue tanto el dolor, porque era verdadero el cariño” - Daniella Campos sobre Kenita Larraín

La confesión de Daniella Campos

En el capítulo de “Sin Culpa”, este sábado a las 22.30 hrs. por TV+, Daniella se sinceró y contó cómo fue el abrazo de reconciliación con Kenita en los estacionamientos del canal. “Yo tuve un problema un día y María Eugenia fue, me dejó su celular con una música sanadora y me dijo ‘cuando quieras hablar, hablamos’. Bajamos juntas en el ascensor y le dije si me podía sacar los números”, partió contando Daniella, ante la sorpresa de Fran y de Sergio Marabolí, el otro invitado al panel.

“Cuando llegamos al estacionamiento, María Eugenia me empezó a ver los números y me dijo ‘perdóname si alguna vez te sentiste traicionada por mí’”. “¿Pero cómo fue eso?”, insistió la conductora Fran Sfeir. “Creo que 20 años esperé escuchar eso”, detalló Daniella, dejando un profundo detalle para el final de su relato.

“Yo me sentí traicionada por alguien que quería mucho que era ella. Y nos abrazamos y nos pusimos a llorar”. Marabolí y Fran no podían creer lo que escuchaban. “¿Y qué te parece que Kenita haya dejado el programa?”, consultó Sfeir por última vez. “Para mí no se fue una compañera, se fue una amiga. Kenita me regaló su libro y me lo dedicó cuando nos reconciliamos”, cerró Daniella con lágrimas de emoción.