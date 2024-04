El último gesto de Carla Jara con Francisco Kaminski: llamó a su jefe para que no lo despidieran

Este viernes, Carla Jara llegó hasta el estudio de Podemos Hablar, el programa de conversación de CHV, para contar toda su verdad sobre los hechos previos y posteriores a su quiebre matrimonial con el animador de La Red Francisco Kaminski.

La pareja anunció el término de su relación tras 11 años juntos en medio de acusaciones de infidelidad. La exmekano relató, en conversación con JC Rodríguez, cómo se enteró de la relación extramarital de su exesposo con su colega de trabajo, Camila Andrade.

Contrario a la versión entregada por Kaminski, quien afirma que su acercamiento con Andrade se dió tras el quiebre, Carla Jara afirmó que su relación estaba sólida y feliz antes de que comenzaran a llegarle mensajes sobre la cercanía entre su esposo y Camila Andrade. La situación estalló cuando el hijo de la pareja descubrió un mensaje comprometedor mientras estaban de vacaciones en Brasil, confirmando las sospechas de Jara y llevándola a confrontar a su esposo.

De vuelta en Chile, Kaminski admitió el romance, ofreció disculpas y prometió cambiar, lo que llevó a Jara a darle una segunda oportunidad para recomponer el matrimonio. Sin embargo, ante el incumplimiento de sus promesas, Carla Jara tomó la difícil decisión de poner fin a su matrimonio y darle a Kaminski un plazo para abandonar la casa que compartían.

En medio de la polémica separación, los seguidores de la pareja se volcaron en contra de Kaminski y Camila Andrade, a quienes se les acusó de desleales y se les criticó fuertemente. Incluso, ambos fueron desvinculados del programa “Caja de Pandora” de La Red, y el animador, también fue congelado en su otro programa, en Radio Corazón.

En medio de la tormentosa separación, la exmekano reveló una particular conversación que tuvo con Kaminski, momento en que el locutor la acusó de ser la causante de perder su trabajo. “Por tu culpa, todo Chile me odia”, le dijo el presentador.

Al respecto, la ex Pelotón relató el gesto que tuvo con su expareja, pese a la infidelidad. “(Kaminski) Me lo dice textual ‘tú eres la culpable de que yo esté perdiendo mi pega’, si yo fuera tan mala Julio, yo no hubiera llamado a su jefe de la radio para que no lo despidiera, estando separados. Yo lo llamé y le dije ‘a pesar de todo el dolor que siento en este momento, él es el padre de mi hijo, por favor no mezcles las cosas. Lo que él me hizo a mí no tiene que ver con su profesionalismo’”, detalló Carla Jara.

Según contó a JC, el jefe de Kaminski agradeció el gesto y aseguró que tomaría en cuenta sus palabras, sin embargo la participación del locutor continuaría pausada debido a la controversia. Finalmente se confirmó que Kaminski conservaría su trabajo en la emisora radial y no sería despedido.