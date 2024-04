“Empiezas a creer que estás loca”: Camila Nash recordó tormentosas relaciones donde fue víctima de manipulación

En el último capítulo del programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, discutieron la información sobre su vida privada que iba a revelar Carla Jara en su entrevista en “Podemos Hablar”, la que se emitió horas después de la emisión del espacio conducido por Sergio Rojas, Paula Escobar y Luis Sandoval.

Ellos tenían como invitada a la exchica reality Camila Nash, y ella aseguró que Francisco Kaminski le habría hecho un “gaslighting” a Carla Jara. Este término se origina por una obra teatral que fue llevada a la pantalla grande en donde un hombre intenta distorsionar la realidad de su esposa para volverla loca, y de ese modo, poder robarle su dinero.

“Eso es cuando te quieren cambiar la realidad y hacerla parecer loca”, comenzó Nash. “Yo creo que muchas de las lágrimas de Carla, fueron de impotencia, rabia y humillación de que te empiece... Yo he estado en relaciones donde te juro que te empiezan a cambiar la idea de la realidad”, agregó.

“Empiezas a creer que estás loca, empiezas a creerle más al otro, y cuando empiezas a dudar de tu criterio, de tu confianza de lo que estás viendo. Es súper humillante”, comentó Camila Nash.

El caso de Ignacia Allamand y Tiago Correa

Sergio Rojas tomó el punto expuesto por la exintegrante de “Mundos Opuestos” y recordó el caso de Ignacia Allamand con Tiago Correa. “Él le estaba siendo infiel con la hija de Carola Arregui, Mayte Rodríguez, y Tiago le decía a la Ignacia: ‘estás loca, es mi compañera de trabajo, estás loca, estás viendo cosas donde no las hay’”, aseguró el periodista.

“La otra veía mensajes, veía llamados, entonces Ignacia en un momento pensó que estaba loca, empezó a ir al psicólogo y de repente, todo el círculo de actores sabía, al final se destapa la olla y le dijeron ‘Ignacia, tu marido te está cagando con la hija de la Carolina Arregui’”, continuó.

Cuando la actriz ha hablado públicamente de su término con Tiago Correa, ella señaló que su relación se quebró por “muchas mentiras, muchas infidelidades, no de parte mía”, le dijo a la Revista Caras, de acuerdo a lo consignado por TVN.

Posteriormente, en el estelar “Podemos Hablar”, Allamand comentó sobre el término que “cuando por fin obtuve la respuesta que quería, que era la confirmación de lo que yo sospechaba, la primera palabra que salió de mi boca fue ‘gracias’”, según lo informado por Biobío.

“Gracias porque no estoy totalmente loca, entonces ahora puedo seguir adelante con mi vida y ya no me tengo que internar en el psiquiátrico”, agregó Ignacia.