“Estoy mal y no tengo para pagar un hotel”: Carla Jara reveló que Kaminski le mintió sobre su situación financiera

La reconocida actriz Carla Jara sacudió las redes sociales y los medios de comunicación con sus recientes declaraciones en el programa “Podemos Hablar”. Durante su intervención, Jara no solo reveló detalles íntimos sobre la infidelidad de su expareja, Francisco Kaminski, sino que también dio a conocer que el animador le mintió sobre su situación financiera.

En medio de la conversación con el presentador Julio César Rodríguez, Carla Jara compartió cómo la relación de once años con Kaminski llegó a un abrupto y sorpresivo final, sin indicios previos de conflictos.

Incluso la pareja se fue de vacaciones a Brasil, según contó Jara fue ella misma quien pagó el viaje ya que Kaminski inicialmente se negó, argumentando dificultades financieras. En ese viaje fue que se quebró todo, luego de que la exmekano encontraba los mensajes que se escribía el presentador con la ex Calle 7.

Sin embargo, tras la separación, Jara advirtió un episodio desmintió por completo las afirmaciones de Kaminski sobre sus problemas económicos. Según Jara, Kaminski había abandonado el hogar bajo la apariencia de enfrentar una compleja situación financiera.

Pero la verdad salió a la luz cuando Jara descubrió que Kaminski no se encontraba en un hostal, como había afirmado, sino en un lujoso hotel en Providencia. “Él se va de la casa, nos dice que se va a un hostal, muy haciéndose el víctima y: ‘Estoy en un hostal porque estoy mal y no tengo para pagar un hotel’, dándole esa misma versión a mi hijo”, dio a conocer Jara.

Lo más sorprendente es que este mismo hotel era el lugar de encuentro entre Kaminski y Camila Andrade, la tercera en discordia en esta trama de infidelidad. “Y después me entero que no estaba en un hostal, sino que estaba en un hotel, en un gran hotel de Providencia, donde ella lo iba a visitar también, y que es real porque eso me lo reconoció”, reveló la exmekano.