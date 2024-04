La reflexión de Carla Jara tras la pérdida de su embarazo: “La vida no quiso darme otro hijo con Kami porque sabía que esto iba a pasar”

La entrevista de Carla Jara en el estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, acaparó la atención de todo un país que quería saber todos los detalles sobre su mediática separación con el animador Francisco Kaminski tras iniciar una relación con su excompañera de trabajo, Camila Andrade.

Uno de los momentos más emotivos de la conversación de la exchica “Mekano” con el conductor, Julio César Rodríguez, fue cuando ella habló sobre la pérdida que sufrió a principios del año pasado. “Nosotros llevábamos cuatro años intentando tener otro hijo”, partió contando.

“Fue muy difícil porque yo en una sí quedo embarazada de manera natural, pero este embrión se va a una trompa, por la cual tengo que entrar de urgencia por una hemorragia y me tuvieron que cortar una trompa. Nuestras posibilidades obviamente se acortaban a un 50%”, agregó Jara.

Por esto, la pareja decidió intentar inseminación artificial. “Yo me implanté dos primero (embriones), los cuales los perdí a las dos semanas y a los meses después, en diciembre o noviembre del 2022, yo me implanto los otros dos huevitos después de conversar con él”, contó.

La sentida reflexión de Carla Jara

Carla Jara prosiguió con su relato diciendo que estaba todo listo para volver a poner los huevitos. “Me los puse y desgraciadamente, de esos huevitos uno se va a la trompa. Hay que volver a cortar la otra trompa, pero otro sigue en el útero. Y seguimos con fe, con esperanza”, añadió.

“Hasta que un día yo me siento muy mal y siento algo muy extraño en mi cuerpo y le pido al doctor de manera urgente que me haga una ecografía. Fuimos con Kami a hacernos la eco y el huevito no tenía latidos”, contó con la voz quebrada.

Ambos lloraron y no entendían por qué la vida no les daba otro hijo. Carla recordó que dijeron “todo pasa por algo”, dicho que era replicado por sus cercanos. Después de esta pérdida, ellos decidieron no intentar nuevamente tener otro hijo y quedarse solamente con Mariano.

“En ese momento, le preguntaba al universo ‘¿por qué?’. Se lo pregunté a la psicóloga también, ‘¿por qué la vida no me quiere dar otro hijo?’ Y ella me dijo que a veces hay cosas que nunca van a tener una respuesta, pero hoy lo entiendo”, dijo con una leve sonrisa de haber encontrado la razón detrás de este lamentable evento.

“Porque probablemente hoy mi separación sería mucho más dura con dos hijos o con tres (...) Una se da cuenta que la vida es sabia. Una tiene finalmente la vida escrita y la vida no quiso darme otro hijo con Kami porque sabía que esto iba a pasar y hoy lo agradezco. Como así agradezco tener el hijo maravilloso que tengo”, cerró Carla Jara.

Revisa el momento aquí