“Me agarró una fiebre fea”: Nicolás Solabarrieta contó la firme de por qué cayó en la clínica

El querido joven y semifinalista del reality de Canal 13, “Tierra Brava”, Nicolás Solabarrieta alarmó a sus seguidores después de subir una serie de historias en la cama de una clínica mientras era atendido en un centro médico.

Esto partió en la tarde de este viernes cuando el actual Embajador del Festival de Viña del Mar publicó una selfie utilizando una mascarilla y vestimenta de hospital mientras estaba recostado en una cama clínica. “Acá estamos”, escribió el joven quien se veía despreocupado, a pesar de encontrarse delicado de salud.

En su siguiente historia, el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara mostró que estaba siendo acompañado por su pareja, Valentina Torres, más conocida como “Guarén”. Ella estaba sentada en una silla en el mismo box que el exfutbolista mientras estaba con una mascarilla y ocupaba su celular.

Acto seguido, Guarén se levanta de su asiento se dirige a una esquina de la habitación, y comienza a bailar para entretener a Nicolás, quien musicalizaba esta danza con su silbido. Él empezó a reír tras el baile de su polola, y dijo “por lo menos me hace reír en estos momentos de sufrimiento. Me pasó la cuenta la semifinal con Mateucci. Viste Matuchi, es culpa de Matuchi”.

Con dolor de cabeza, fiebre y escalofríos

Por su parte, Guarén también subió historias desde la clínica. Ella grabó a su novio mientras él estaba acostado en la cama, y la joven señaló que “cuando todo estaba saliendo bien y se fue a las pailas, pobrecito”. El exfutbolista bromeó que le pasó la cuenta la semifinal con el argentino, y Torres aseguró que “la semifinal fue heavy”.

Cuatro horas después, una vez que salió de la clínica, Nicolás le contó a sus seguidores qué fue lo que lo llevó a la clínica. “Llevaba varios días con fiebre y con dolor de cabeza, de repente uno no le da tanta importancia y sigue haciendo sus cosas, pero ayer (jueves) me agarró una fiebre fea con escalofríos, tenía 39°”, comenzó contando.

“Hoy día en la mañana (viernes), desperté muy sudado con esa sensación de mierda cuando tienes calor y frío, no me bajaba la fiebre, así que fui a la clínica. Afortunadamente salieron todos los exámenes bien, me dijeron que no era influenza, ni nada por el estilo. Que me cuidara nomás y que si tengo que trabajar que me cuide, pero todo bien”, cerró después de agradecer por la preocupación y el cariño que recibió.

Historias de Nicolás Solabarrieta Fuente: Instagram

