“No hay vuelta atrás”: Daniela Aránguiz aclara la verdad detrás del quiebre con Luis Mateucci y cierra la puerta a una reconciliación

En medio de rumores sobre un presunto quiebre en su relación con Luis Mateucci, Daniela Aránguiz decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos en el programa “Sígueme”, al que se unió recientemente. La tarde del jueves, el programa “Que Te Lo Digo” había afirmado que Mateucci había llamado a Aránguiz para poner fin a su relación, supuestamente debido a la intervención de una tercera persona, Daniela Colett.

Aránguiz narró que recibió un mensaje de una productora que le informaba que Mateucci quería comunicarse con ella. Según Aránguiz, Mateucci le expresó angustia y malestar por haber escuchado rumores sobre una supuesta relación de ella con otra persona, y le planteó la posibilidad de no querer que asistiera a la final del programa en Perú.

Sin embargo, Aránguiz aseguró que todo se trataba de una estrategia tramada por Ignacio Corvalán, director del programa “Ganar o Servir”, quien habría sugerido a Mateucci que fingiera un quiebre con ella para generar conflictos y debilitar su participación en el reality.

La ex Mekano reveló que Corvalán le había sugerido previamente a Mateucci que debía tener un romance con una concursante específica del programa, lo que evidenciaría una estrategia premeditada para manipular la situación.

Desmintió que Mateucci esté con Colett

Aránguiz, visiblemente molesta, denunció que Corvalán estaba detrás de todo el conflicto y que incluso había grabado la conversación con Mateucci para tener evidencia de sus declaraciones.

La panelista también desmintió los rumores sobre una supuesta relación entre Mateucci y Colett, señalando que esta última le había comunicado previamente su intención de agregar a Mateucci a sus redes sociales para evitar faltarle el respeto a Aránguiz.

En cuanto a la posibilidad de una reconciliación con Mateucci, Aránguiz fue tajante al afirmar que la desconfianza generada por la situación era irreparable y que no tenía intención de volver a un reality en el futuro, especialmente si Corvalán estaba involucrado.

“No es una estrategia de parte mía. Hoy descarto completamente entrar ahí porque está Ignacio Corvalán, y nunca más haría un trato con alguien que rompió códigos de trabajo. A Luis el encierro le puede haber jugado en contra. Cuando él salga, nos debemos una conversación en buena, y se va a dar cuenta de lo que realmente pasó”, dijo Daniela, según consignó Página 7.

“No puede ser que se le cortara la llamada y no lo hayan dejado llamarme de nuevo. O que yo llamara y la productora me dijera que no había más tiempo”, finalizó.

En resumen, Daniela Aránguiz dio su versión de los acontecimientos y desmintió los rumores sobre un quiebre en su relación con Luis Mateucci, señalando a Ignacio Corvalán como el responsable de la situación y dejando claro que no estaba dispuesta a tolerar manipulaciones ni deslealtades.