Paty Cofré tuvo generoso gesto con Carla Jara en PH: “No termina la vida cuando un gallo se porta mal”

Este viernes, Paty Cofré, Mauricio Flores, Vanessa Daroch y Carla Jara fueron los flamantes invitados al reciente capítulo de Podemos Hablar, bajo la conducción de Julio César Rodríguez.

Si bien el episodio tuvo su punto álgido con las declaraciones de Carla Jara, quien rompió el silencio en una exclusiva entrevista con JC Rodríguez, los demás invitados también tuvieron su momento para abordar diversos experiencias personales en el programa.

Fue al final del programa que la comediante con vasta trayectoria Patricia Cofré tuvo un especial gesto con Carla Jara, que dejó en evidencia su solidaridad y nobleza.

Casi al final del programa, como es usual, cada uno de los invitados debe elegir a un compañero o compañera que será premiado con una espectacular noche en el Casino Monticello.

Primero fue el turno de la exmekano, Carla Jara: “Los tres compañeros que tuve estuvieron increíble, me hicieron una noche muy agradable”, partió señalando la instructora de yoga infantil.

“Pero hay alguien a quien quiero y admiro mucho, así que el premio se lo voy a dar a mi Paty querida”, declaró.

Enseguida, fue el turno de la tarotista y vidente, Vanessa Daroch, quien afirmó: “Coincido absolutamente con Carlita y quiero que el premio se lo lleve Paty, que lo disfrute, que sea un regalito por toda la trayectoria y todo lo que nos ha hecho reír”.

En tercer lugar fue el momento del comediante Mauricio Israel, quien partió explicando que si bien tenía mucho cariño por su ex colega y mentora Paty Cofré, iba a votar “por alguien que no lo está pasando bien, a quien quiero mucho, y que pueda disfrutarlo con su hijo”. Enseguida añadió “Mi voto es por la Carlita”.

Finalmente, la ex Morandé con Compañía Paty Cofré manifestó su elección. “Yo voto, en realidad, como mujer, que también he sufrido cosas de amor muy grandes, pero una se levanta, porque no termina la vida cuando un gallo se porta mal”, partió declarando la humorista.

En esa misma línea añadió: “No hay que morirse, y más con la belleza y con el cuerpo que uno tiene y la fuerza que tiene una mujer. Y más encima, cuando una queda sola y con un hijo que tienes que sacar adelante, más fuerza todavía”.

“Con todo cariño, respeto y amor, mi voto es para mi niña preciosa”, señaló, apuntando a la exmekano, Carlita Jara.

Finalmente, pese al empate, el animador JC Rodríguez indicó que: “yo creo que la Paty va a ser mucho más feliz si va Carlita”.

Bajo la afirmación de la comediante, quien le señaló a Jara “te lo mereces, corazón”, la exmekano fue la gran afortunada de la noche.