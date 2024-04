Renata Bravo revela una insólita anécdota: Se disfrazó de Pamela Díaz para intimar

En una edición especial de “Moteles que hablan”, la sección del programa “El Antídoto” de Mega, la hilarante Renata Bravo fue la invitada de honor y no decepcionó con sus divertidas anécdotas.

Durante su participación, Renata Bravo compartió una historia reveladora con el comediante Luis Slimming. La actriz confesó haber realizado una audaz y coqueta performance erótica para su pareja en un conocido hotel de la capital.

“Tenía una pareja que le encantaban mis imitaciones, incluso cuando imitaba a Pamela Díaz, aunque admito que no se me daba muy bien”, reveló entre risas. “Un día le dije: ‘te tengo una sorpresa, te espero en tal dirección a tal hora’”.

La preparación para este evento no fue menos que espectacular. Bravo detalló cómo se sometió a un cambio completo de imagen: “Me peinaron, me maquillaron, peluca, todo el atuendo, incluso uñas postizas, ¡cinco horas antes de que llegara el invitado especial!”.

“Él no se daba cuenta”

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando su pareja no pudo ubicar correctamente la dirección. “Estaba recostada en la cama y él me llama diciendo que no encontraba el lugar, que solo veía el Hyatt”, compartió entre risas. Parecía que su pareja no se daba cuenta de que la sorpresa era precisamente allí, en el mismo hotel.

“El pobre no se daba cuenta de nada, al final tuve que decirle: ‘¡Entra al piso 13, idiota!’”, concluyó entre carcajadas, cerrando así una anécdota picante que seguramente no olvidarán pronto ni ella ni su afortunado invitado.

La anécdota de Renata sacó risas en el espacio de Slimming que se ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia.

En el mismo ya estuvo de invitado el mismísimo Francisco Saavedra y los actores Pancho Melo y Sigrid Alegría, quienes participaron en videos humorísticos que fueron bien comentados por los telespectadores.