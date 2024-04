¿Belinda le tenía miedo? Filtran nuevo video con Nodal y fans aseguran que hay ‘terror’ en su rostro

Christian Nodal y Belinda siguen acaparando los titulares a pesar de que su relación terminó hace poco más de dos años, y es que, con el lanzamiento del tema de la estrella del pop, ‘Cactus’, no solo marcó su regreso a la música, sino un viaje al pasado para contar su lado de la historia con el famoso cantante de regional mexicano.

El tema desató una serie de teorías en redes sociales, desde el lamento de la cantante por no poder llegar al altar, hasta un posible aborto, además se especuló que Nodal pudo haberle sido infiel a ‘Beli’ con Cazzu, además, usuarios comenzaron a sacar a la luz parte de las vivencias de ambos, como un video en el que el cantante supuestamente habría ‘presionado’ a la cantante para embarazarse, pero esto no es todo, pues nuevos videos se siguen reviviendo.

Belinda lanza 'Cactus' Captura de pantalla: Youtube Belinda-'Cactus' (Captura de pantalla: Youtube Belinda-'Cactus')

Pese a que Nodal ya ha formado una familia feliz con Cazzu, la sombra de su relación con Belinda sigue acechando al cantante, quien ahora es señalado como el “gran villano de la historia” debido a ciertas actitudes que según internautas notaron después de que su exnovia lanzara ‘Cactus’.

¿Belinda le tenía miedo a Christian Nodal?

Un nuevo video está circulando en redes sociales que ya ha puesto a debatir a los propios seguidores, mientras unos apoyan a Belinda, otros hacen lo mismo con Nodal, sin embargo, quienes tienen la última palabra son ellos, quienes podrían desmentir o confirmar cómo fue parte de su relación.

En video de apenas unos segundos se ve a Belinda con Nodal llegando a los Latin Billboards donde fueron entrevistados por un reportero de Telemundo quien se ve emocionado de ver a la cantante de ‘Boba Niña Nice’, mientras que el sonorense, mantiene una actitud reservada y seria ante el hecho.

Los fans no tardaron en asegurar que Belinda miraba con “terror” a Christian Nodal y hubo quienes aseguraron que él tenía ‘envidia’ del brillo de ella: “Nodal no soportaba el brillo de Beli, el quiere ser el único foco, así tiene a Cazzu desde que está con él, se apagó”, “¿No se fija? No hizo caso cuando el solo contestó lo del trabajo, no soportaba el brillo de Belinda”, “Cada vez que Belinda respondía volteaba a ver a Nodal”.

Así fue la polémica separación de Nodal y Belinda

Desde que se dio a conocer su separación, se supo que no quedaron en buenos términos, luego de que las propias madres de ambos cantantes se vieran involucradas en una polémica donde hasta insultos hubo, mientras la madre de ella apoyaba un comentario donde llamaban ‘naco’ a Nodal la mamá de él compartió:

“No es necesario mostrar belleza a los ciegos ni decir verdades a los sordos... basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confió en ti... Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, esos sí nos ganan o nos pierden para siempre”.

También el propio Nodal, expuso unos chats que “hicieron quedar mal” a Belinda, donde se leía cómo la artista de ascendencia española le pedía dinero.

belinda-y-nodal-publinews-.png

“Hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras que en mi tierra se les llama pu..., a quien va de hombre en hombre. ¡Ah, perdón! Se me olvidaba que es blanca con ojo azul, perdón, disculpen ustedes”, comentó la abuela materna del cantante.

A esto se suma el radical cambio de look al que se sometió el cantante de ‘Adiós Amor’ cuando se rapó y se tatuó la cara, lo que provocó que internautas alegaran que había sido Belinda quien le hizo daño, y la misma razón por la que Cazzu, actualmente, es aplaudida, señalándola de tener “buena mano” con la transformación que está viviendo, quitando todo rastro del pasado.