Conoce las exigencias de Jennifer López para su nueva gira “This Is Me… Now”

El los pasados días, la artista de ascendencia puertorriqueña, Jennifer López, anunció las fechas de su nueva gira ´This Is Me… Now The Tour 2024′.

De acuerdo a reportes de El País y Vanity Fair, la famosa cantante conocida como la ‘Diva del Bronx’ habría hecho una serie de peticiones detalladas para garantizar su comodidad durante su gira.

Desde la solicitud de sábanas de 500 hilos hasta la instalación de un nuevo asiento en el baño, incluyendo la exigencia de un camerino completamente blanco.

Entre las peticiones más destacadas se encuentra la solicitud de una bañera llena de agua mineral.

Asimismo, la también actriz y bailarina habría pedido tener sumiller para seleccionar los mejores vinos y un chef personal.

´This Is Me… Now´ es el noveno álbum de estudio de JLO y también tiene su propia versión documental. Fue lanzado el 16 de febrero. Cuenta con 16 temas.

Estas son las fechas del tour confirmadas al momento: