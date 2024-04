Un documental le quita preciado récord de audiencia a “The Last Of Us” en audiencia: Conoce de cuál se trata

La serie de videojuegos aclamada mundialmente, “The Last of Us”, ha sido desbancada de su récord de audiencia en la plataforma Max por el impactante documental titulado “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”.

Este nuevo documental ha revelado verdades perturbadoras y escándalos detrás de las cámaras, superando a “The Last of Us” en términos de audiencia.

Lado oscuro de shows para niños

Quiet on Set se adentra en las luchas y abusos enfrentados por los actores infantiles en programas de Nickelodeon, exponiendo la realidad que se ocultaba detrás de las cámaras.

El documental presenta entrevistas con estrellas conocidas como Drake Bell y Alexa Nikolas, quienes valientemente comparten sus experiencias de abuso en la industria.

Durante la semana del 18 al 24 de marzo, este show logró captar la atención del público y superó el récord de audiencia de “The Last of Us” en Max.

El documental acumuló impresionantes 1.3 mil millones de minutos vistos, dejando en segundo lugar al popular videojuego con sus 1.2 mil millones de minutos.

El show generó amplios debates en las redes sociales, ya que puso de manifiesto los abusos y las difíciles condiciones a las que se enfrentaban los actores infantiles en los programas de Nickelodeon.

Las revelaciones sobre casos de abuso y maltrato sacudieron a la audiencia y llevaron a importantes conversaciones sobre el trato a los menores en la industria del entretenimiento.

Testimonios de estrellas

Figuras conocidas como Drake Bell y Alexa Nikolas compartieron sus experiencias personales de abuso sexual por parte de profesionales de la industria.

Estos testimonios ayudaron a arrojar luz sobre los oscuros secretos que se ocultaban tras los programas queridos por el público.

Aunque “Quiet on Set” se ubicó en primer lugar en el ranking de audiencia de Max, ocupó el tercer lugar en el ranking general de Nielsen esa semana.

Otras producciones como la adaptación de “3 Body Problem” de Netflix y el remake de “Road House” de Prime Video superaron en audiencia al documental.

Es probable que “The Last of Us” recupere su posición como el programa más exitoso en Max cuando se estrene su segunda temporada.

Sin embargo, las impresionantes cifras de audiencia de “Quiet on Set” destacan el interés del público por conocer los oscuros secretos detrás de los programas de televisión y los escándalos que se ocultaban en el pasado.