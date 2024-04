Usuarios alucinaron con video que muestra cómo lavan el Metro de Santiago: “¿Cada cuánto tiempo hacen esto?”

Metro de Santiago sorprendió a sus usuarios al revelar el minucioso proceso de limpieza al que someten a sus trenes. Lo que solía ser un misterio para muchos, se convirtió en un fascinante espectáculo para quienes siguen las redes sociales del transporte público de la Región Metropolitana.

A través de su cuenta de Tiktok @tiometrodesantiago la propia empresa mostró un video detallado que capturó la atención de miles. En este video, se puede apreciar cómo los trabajadores del transporte público lavan los trenes, paso a paso.

Desde la utilización de una máquina similar a las que se usan para lavar autos, hasta el minucioso trabajo manual en puertas, ventanas y pisos, cada detalle del proceso fue puesto al descubierto.

El asombro no tardó en propagarse por las redes sociales, donde los usuarios expresaron su sorpresa ante el proceso, y pronto la publicación contó con más de mil comentarios. Algunos, incluso, cuestionaron la frecuencia con la que este proceso se lleva a cabo, preguntándose: “¿Cada cuánto tiempo hacen esto?”.

Entre las reacciones más destacadas se encuentran los comentarios de aquellos usuarios que nunca antes habían considerado la posibilidad de que los trenes del Metro fueran sometidos a un lavado tan completo. “Subirte a un Metro limpio es como sacarte la lotería”, expresó uno de los asombrados usuarios. Otros admitieron su incredulidad ante la revelación: “Nunca pensé que lavaban el Metro”, confesó otro.

Sin embargo, el video también generó críticas por parte de algunos usuarios que señalaron que, a pesar de este proceso de limpieza, en algunas líneas los trenes no lucen tan impecables como se muestra en las imágenes. “Fue para el TikTok no más”, comentó un usuario, sugiriendo que la limpieza podría no ser tan frecuente como se muestra en el video.