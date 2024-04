Vale Roth sorprendió al revelar dos nuevos proyectos televisivos

Valentina Roth sorprendió a sus seguidores este sábado al anunciar su regreso a la televisión en dos programas distintos. Desde su matrimonio y embarazo, la bailarina ha estado alejada de la televisión. únicamente tuvo una aparición en Podemos Hablar, cuando estaba en el final de su embarazo de Antonia, su primogénita.

Al respecto, Roth compartió en sus redes sociales: “Terminé las grabaciones como a las 10 de la noche y a las 12 empezaron las contracciones. Eran buenas lucas, así que yo le decía a la Antonia, ‘espérame por favor’”.

“Porque me llamaron el lunes y yo dije no sé si alcance, estoy a punto de parir, pero alcancé”, agregó la bailarina.

A pesar de su larga trayectoria en televisión, la ex Calle 7 afirmó que ahora solo participará si le pagan, ya que considera que muchos programas no ofrecen una compensación justa: “Hoy en día, si a mí no me pagan, yo no voy a un programa, porque en muchos no pagan, solamente es para gente que le encanta salir en la tele, y a mí no me gusta”.

Además, reveló su estrategia para seleccionar sus apariciones: “Trabajé toda mi vida, de cabra chica en la televisión, y ya me aburrió. Ahora solo la utilizo a mi favor, porque si voy gratis, solo les sirve a ellos”.

Sin embargo, confirmó su participación en dos nuevos proyectos televisivos. “El miércoles grabo para un programa, y en mayo tengo otra cosa. Aunque son nada que ver los dos programas. El segundo son como cuatro o cinco días de grabaciones”, dio a conocer según consignó Pagina 7.

Este anuncio ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan verla de nuevo en la pantalla y conocer los detalles de su vida y sus nuevas experiencias.

Cabe destacar que este mismo sábado, la bailarina comunicó otra noticia a sus seguidores, sin embargo, esta tiene relación con la salud de su hija Antonia.

Según dio a conocer la ex chica Yingo, su bebé tiene una enfermedad congénita llamada laringomalacia severa, por la que podría ser operada por segunda vez, ya que la primera intervención sucedió cuando Antonia era una recién nacida.

“El doctor que la operó dijo que quizás sea necesario una segunda operación y quizás madure eso. A la Antonia como que le volvió”, contó la bailarina, añadiendo que decidió tomar medidas extremas de cuidado, seguridad e higiene para evitar contagios en la bebé.

“Prohibidas visitas, solo los abuelos y deben estar vacunados sí o sí contra la influenza. No la podemos sacar a lugares con mucha gente, tenemos que tener extremo cuidado. Tengo que salir con mascarilla, lavado de mano”, expuso en sus redes sociales.