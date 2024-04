¿Entrará por su revancha? Nicolás Solabarrieta no descarta entrar a “¿Ganar o Servir?” y asegura que le encantaría enfrentarse a Pangal Andrade

“No gané, es algo que me pesa, es una llama interna que tengo”, con estas palabras el exfutbolista y exparticipante de “Tierra Brava”, Nicolás Solabarrieta, no descartó una posible entrada al nuevo reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, asegurando que ama la competencia y que le encantaría enfrentarse a Pangal Andrade.

El nuevo reality show de Canal 13 comienza este domingo, y está ambientado en la vida de hace aproximadamente 200 años. Así, a través de distintas e intensas competencias se irá definiendo qué participantes serán “señores” con beneficios, y quienes en cambio tendrán que adoptar el rol de “sirvientes” de una gran casona ubicada en las afueras de Lima, Perú.

“Tendría que hablarlo con la Guarén”

Nicolás Solabarrieta fue uno de los personajes de “Tierra Brava” que sorprendió con su llegada a dicho espacio y encontró en el encierro el amor de manos de Valentina Torres -a quien apodan “la Guarén”-, por lo que señaló que si bien tiene muchas ganas de competir en un eventual nuevo ingreso, tendría que hablarlo con ella.

“Si viene una buena oferta de Ganar o Servir, que es algo que me interesa, lo que realmente pueda ir a ser yo, creo que tendría que hablarlo con la Guarén, con la Vale, y ver si es que es posible”, indicó Solabarrieta.

En ese sentido, añadió que “a mí me gustaría. Me encantan las competencias, yo quiero entrar a competir, es un reality que tiene muchos ganadores, pero Pangal (Andrade) es una bestia. Creo que sería muy, muy lindo, me encantaría medirme con él, seria interesante, pero personalemtne creo que él está por sobre todos”, apuntó Nicolás Solabarrieta.

Nicolás Solabarrieta llegó a la semifinal de “Tierra Brava”, quedando eliminado del reality luego de medirse en una intensa compentencia con el finalista, el argentino Luis Mateucci.