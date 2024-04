“Es un despropósito absoluto”: Monse álvarez criticó la exposición del quiebre entre Carla Jara y Kaminski

Este Lunes, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez analizaron la reciente entrevista de Carla Jara en Podemos Hablar, espacio que eligió la exchica mekano para contar su verdad respecto a su quiebre matrimonial con Francisco Kaminski.

En el estelar, la actriz detalló los hechos que ocurrieron previo, durante y posterior a su separación del animador y locutor de radio. Asimismo, dio a conocer cómo se enteró de la infidelidad de su esposo, luego de que su hijo descubriera un mensaje de Camila Andrade a las 2 de la mañana.

Al respecto, ambos conductores del matinal abordaron el reciente quiebre de la pareja que se ha tomado las portadas de farándula en las últimas dos semanas.

“Yo creo que esto le interesa a la gente, porque la gente de televisión forma parte también de tu día a día. Carla siempre ha permanecido en los medios, entonces la gente la quiere mucho. Y Francisco está en televisión desde que era estudiante. Entonces genera mucho interés en las personas”, partió declarando JC Rodríguez, respecto a la repercusión que ha tenido esta noticia entre los televidentes. No por nada, el testimonio de Jara marcó 14.1 puntos de rating, superando ampliamente a la competencia de CHV.

En ese sentido, Monse, la animadora del matinal, también expuso su parecer en torno a la polémica entre Jara y Kaminski y aprovechó de lanzar una contundente crítica. “Yo creo que el interés no es argumento suficiente. Yo creo que tú eres una persona adulta y puedes elegir qué subes a tus redes y qué comunicas y no comunicas. Ellos tenían la opción de hacer esto algo más piola. Yo no estoy nada de acuerdo”, partió declarando Álvarez.

“La rabia no te tiene que cegar, si es que por ejemplo tú tienes hijos, encuentro que esto es un despropósito absoluto. Que tú seas famoso, no implica que tengas la obligación de ventilar”, añadió.

En esa misma línea afirmó que “A uno le da pena, los finales son súper dramáticos, pero lo primero que me surge de esto es qué duro ser el hijo, ver a los papás peleando por redes sociales. Yo creo que uno tiene que actuar maduramente y pensar en el bien superior del niño, aunque te digan que eres celosa, aguantai el chaparrón”.

Ante la ácida crítica de la animadora, JC Rodríguez quiso respaldar el actuar de Carla Jara, asegurando que: “Ella lo dice: ‘esto tuvo que haber quedado entre nosotros y nos pusimos de acuerdo en no hablar, hasta que Francisco da una entrevista y dice que nos separamos en buenos términos’”.

Finalmente, Monse volvió a contestarle a su colega y se mantuvo firme en su opinión: “Bueno, pero si tú no quieres que se ventile, dices ‘sí, nos separamos en buenos términos’”. “Es la chiva de todos los matrimonios que se separan para que no se metan más en tu vida. Obviamente la embarrá está adentro, pero lo dejas adentro”, cerró.