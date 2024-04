“Intentaste robarme al novio, ahora robas maridos”: Oriana Marzoli enfrentó a Gala Caldirola en el primer episodio de “Ganar o Servir”

Durante la jornada de este domingo se estrenó el primer capítulo del nuevo reality de Canal 13, “Ganar o Servir”, en donde las primeras en mostrar sus garras fueron Oriana Marzoli y Gala Caldirola.

En pleno desierto en Perú, ambas discutieron por un incidente previo ya que supuestamente la expareja de Mauricio Isla le había advertido a la participante Fran Maira que no se juntara con la española.

“Eres mala y falsa. Yo pensaba sinceramente que habías madurado. No intentes ir de buenas si le has pedido a Fran que no me hable. Le has dicho que no fuese amiga mía porque la iban a funar en Chile”, le disparó Marzoli, mientras que Gala intentaba bajarle el tono a la discusión.

Acto seguido, siguieron discutiendo pero esta vez sobre la vez en que en el reality “¿Volverías con tu ex?” puesto que Caldirola tuvo una aventura con Luis Mateucci, quien era pareja de Oriana en ese momento.

“Intentaste robarme al novio, ahora robas maridos, has subido en escala. ¿Tú entiendes que me jodió lo que me hiciste con Luis?”, le preguntó Oriana, y justo en ese momento el argentino apareció en la escena llegando en moto, y las llamó a la calma.

Sin embargo, el argentino les comentó que sólo puede llevar a una de ellas en su vehículo al punto de reunión, en tanto la otra debe seguir la travesía caminando. Eligió a Oriana, con lo que Gala siguió caminando sola bajo el sol. “Siempre me eligió, así que no me sorprende”, rió Oriana.

No terminó ahí

Posteriormente, cuando ya todos los participantes estaban reunidos en una zona en medio del desierto, volvieron los roces entre Oriana y Gala.

“Me vine a pata. Me quemé los pies, pero mejor venir sola que mal acompañada”, sostuvo Gala, a modo de provocación.

Luego, Oriana volvió a acusar a Gala de estar hablando mal de ella con las demás tras ver como hablaba con la exGran Hermano: “Has dicho que no hablen conmigo, intentando que yo me quede aislada y sin compañeros”, le paró los carros.

A lo que Gala contestó: “Eres muy pesada, estoy hablando con ella, no contigo (...) Compórtate como una mujer, no eres una niña de 15 años”.

“Yo me estoy comportando como una mujer, la única que no se comporta eres tú porque eres una falsa porque has dicho que no le dijiste nada y si lo hiciste. Le has dicho “no te hables con Oriana que vas a ser funada’ para que yo me quedase aislada, sin ningún tipo de compañero”, argumentó Oriana.

“Lamento decirte que no le puedes caer bien a todo el mundo”, cerró la discusión Gala.