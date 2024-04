Kim Kardashian pierde más de un millón de seguidores tras canción de Taylor Swift en ‘TTPD’

Kim Kardashian perdió más de un millón de seguidores en Instagram después de que Taylor Swift lanzó su nueva canción ‘ThanK you aIMee’ como parte de su nuevo álbum ‘’The Tortured Poets Department: The Anthology’.

Según reseñó Page Six, la semana pasada, Kim tenía 364,3 millones de seguidores, pero ahora está en 363M.

Aunque Taylor Sift no lo ha dicho directamente, todos afirman que su nueva canción ‘ThanK you aIMee’ (gracias Aimee) está dedicada a Kim.

“Los fanáticos con ojos de águila notaron de inmediato que las mayúsculas del título apuntaban a Kardashian”, dice el citado medio

La canción trata sobre un matón de secundaria “bronceado con aerosol”. Todos han relacionado la letra con Kim Kardashian, pues para nadie es un secreto que ella y Taylor tuvieron diferencias en 2016 cuando la modelo era esposa de Kanye West. En ese tiempo, Kim filtró parte de una llamada entre el rapero y Taylor, haciendo que pareciera que la actual novia de Travis Kelce aprobó que Kanye cantara lo siguiente: “I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous”, que traducido al español es: “Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener relaciones sexuales ¿Por qué? Hice famosa a esa perra, en español”.

Taylor Swift, Kanye West y Kim Kardashian

Kim aseguró que Taylor Swift ya sabía que el rapero la llamaría “perra” en su tema. Sin embargo, la cantante británica afirmó después que nunca le mostraron la letra completa del tema y que la grabaron ilegalmente.

Luego de la filtración de toda la llamada, trascendió que Kim había editado los audios y que Taylor decía la verdad.

La entonces esposa de Yes se defendió en la actual X, afirmando que “para ser claros, el único problema que tuve en torno a la situación fue que Taylor mintió a través de su publicista, quien afirmó que ‘Kanye nunca llamó para pedir permiso...’ Hablaron claramente, así que les dejé a todos ver eso. Nadie negó jamás que la palabra ‘perra’ se hubiera usado sin su permiso”.

¿Qué dice Taylor Swift en ‘ThanK you aIMee’ sobre Kim Kardashian?

‘ThanK you aIMee’ habla sobre un matón bronceado con aerosol. A continuación, presentamos la letra completa del tema, traducida al español:

(Verso 1)

Cuando me imagino mi ciudad natal

Hay una estatua tuya bronceada con aerosol.

Y una placa debajo

Que amenaza con empujarme por las escaleras de nuestra escuela.

(Pre-Coro)

Y siempre fue el mismo dolor punzante

Pero soñé que un día podría decir

(Coro)

Todo ese tiempo que estuviste lanzando golpes, yo estaba construyendo algo

Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir

Grité “Que te jodan, Aimee” al cielo nocturno mientras la sangre brotaba

Pero no puedo olvidar la forma en que me hiciste sanar

(Verso 2)

Y no fue una pelea justa o una muerte limpia

Cada vez que Aimee pisoteó mi tumba

Y luego ella escribió titulares

En el periódico local, riéndose de cada pequeño paso que daba

(Pre-Coro)

Y siempre fue el mismo dolor punzante

Pero recé para que, algún día, pudiera decir

(Coro)

Todo ese tiempo que estuviste lanzando golpes, yo estaba construyendo algo

Y no podía esperar para mostrarte que era real

Gritó: “Que te jodan, Aimee” al cielo nocturno mientras la sangre brotaba

Pero no puedo olvidar la forma en que me hiciste sanar

Todo el mundo sabe que mi madre es una mujer santa.

Pero ella solía decir que deseaba que estuvieras muerta.

Empujé cada roca colina arriba

Tus palabras todavía resuenan en mi cabeza, resuenan en mi cabeza

(Verso 3)

Escribí mil canciones que no te parecen geniales

Construí un legado que no puedes deshacer

Pero cuando cuento las cicatrices, hay un momento de la verdad.

Que no habría esto si no hubieras estado tú

(Puente)

Y tal vez lo hayas replanteado

Y en tu mente, nunca venciste a mi espíritu negro y azul

No creo que hayas cambiado mucho

Y entonces cambié tu nombre y cualquier pista definitoria real.

Y un día, tu hijo llega a casa cantando

Una canción que sólo nosotras dos sabremos es sobre ti, porque

(Coro)

Todo ese tiempo que estuviste lanzando golpes, fue todo para nada

Y nuestra ciudad, parece tan pequeña desde aquí arriba.

Grité “Gracias, Aimee” al cielo nocturno y las estrellas son impresionantes.

Porque no puedo olvidar la forma en que me hiciste sanar

Todo el mundo sabe que mi madre es una mujer santa.

Pero ella solía decir que deseaba que estuvieras muerta.

Entonces empujé cada roca hacia esa colina

Tus palabras todavía resonaban en mi cabeza, resonaban en mi cabeza

(Acabado)

Gracias, Aimee

Gracias, Aimee