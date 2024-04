La nostálgica foto de Bruce Willis junto a su nieta por la que aseguran que la demencia avanzó

Bruce Willis se ha mantenido alejado de las cámaras luego de conocerse su diagnostico de afasia el cual más tarde fue cambiado a una demencia frontotemporal, la cual lo ha aparatado por completo de su carrera como actor.

Desde entonces, el protagonista de películas como ‘Duro de matar’ se ha mantenido refugiado bajo el seno familiar acompañado por su esposa Emma Heming, su ex esposa Demi Moore y sus cinco hijas.

Han sido ellas quienes se han encargado de compartir algunos detalles de la nueva vida que enfrenta el que llegó a ser galán de Hollywood por varias décadas y recientemente Rummer Willis ha enternecido con una foto de su padre junto a su hija Louetta.

La foto de Bruce Willis junto a su nieta por la que aseguran que la enfermedad avanzó

La pequeña Louetta celebró su primer año de vida y su madre Rummer no dudó en compartir algunas postales familiares en sus redes sociales como parte del festejo por su llegada. Entre ellas no faltó la foto junto a su famoso abuelo.

Louetta llegó en un momento bastante complicado para la familia Willis, por lo que se encargó de darles un suspiro de alegría en medio de las adversidades. En la publicación de la hija de Bruce se pueden ver distintos momentos de la niña desde su nacimiento, pero sin duda la foto junto a él no pasó desapercibida.

Bruce Willis El actor estuvo presente en el cumpleaños número uno de su primera nieta. (Instagram)

En la foto tomada en primer plano se puede ver al actor junto a la bebé pero mirando en una dirección contraria, mientras toma una parte del cuerpo de la bebé, a muchos les ha causado ternura pero también tristeza al notar la mirada perdida de Willis, por lo que muchos han considerado que la demencia ha avanzado.

Esto también proporcionado a las declaraciones de Glenn Gordon Caron, el creador de la serie ‘Luz de Luna’ y amigo de Willis, quien aseguró en una entrevista que su estado es cada vez más preocupante.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, sostuvo.

Rummer llegó a contar en 2023 que el nombre de su hija es un homenaje a su padre al tratarse de una conjugación de diferentes artistas musicales de las que Bruce Willis es fanático

“Su nombre es una mezcla de cosas que amo. Siempre me ha encantado el nombre Lou, así que estaba pensando en eso tanto para nene como para nena, pero cuando descubrimos que ella era una nena, se nos ocurrió Louetta”, comentó.

Louetta Isley es la construcción de tres nombres: Lou, por el trompetista Louis Armstrong; Etta, por la cantante Etta James; e Isley, por la agrupación The Isley Brothers.