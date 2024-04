Oriana Marzoli tuvo una difícil misión en “Ganar o Servir”: tuvo que decir 10 cosas buenas sobre Gala Caldirola

Durante el primer capítulo “Ganar o Servir”, los participantes fueron asignados con sus respectivos roles, los cuales eran señor o sirviente. En el caso de Oriana Marzoli fue elegida como parte de la servidumbre en tanto Gala Caldirola tiene que cumplir el rol de señora.

Eso sí, mientras se encontraban en la travesía en el desierto del Perú tuvieron dos oportunidades de cambiar esta situación y en una de ellas algunos debían cumplir una personalizada misión para poder modificar su papel.

Así fue como llegó el turno de Oriana, quien para poder convertirse en señora tenía que tirarle flores a su enemiga dentro del espacio.

“Te vamos a pedir que digas 10 adjetivos positivos de Gala”, le comentó Sergio Lagos. A lo que Oriana reaccionó con una fuerte risa.

¿Lo logró?

“Espérate, déjame verla”, comentó mientras caminaba para mirar mejor a su compañera de encierro. Acto seguido, la española comenzó a enumerar algunas cosas buenas de Caldirola: “Lleva buenas extensiones”, destacó.

“Es una tía que lo quiere lo consigue, cuando ha querido un tío lo ha conseguido siempre, independiente de cualquier cosa”, aseguró.

Tras admitir que le estaba costando llevar a cabo esta misión, Gala aprovechó de decir: “No nos conocemos tanto ni siquiera como para decir algo bueno la una de la otra”.

Estas palabras fueron negadas por Marzoli, quien aseguró que sí se conocían puesto que han compartido por varios meses en anteriores realities. Sin embargo, Caldirola aseguró que igualmente solamente tenían una mala versión de ellas.

“Eso es cierto, así que bueno ahora ha sido sincera. Así que serían tres”, anunció.

Finalmente, Gala no quiso seguir hablando de la situación por lo que Oriana se rindió y no pudo completar el reto: “Perdimos, me quedo como sirvienta encantada de la vida porque está chunga la cosa, está difícil”.