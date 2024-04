Prince Royce: “Hoy en día trato de no ahogarme en un vaso de agua y mantenerme relax”

Prince Royce estuvo en México para promocionar su séptimo álbum de estudio titulado Llamada Perdida. Publimetro charló con el cantante dominicano sobre este regreso a la música y la gira que abarcará Estados Unidos y México.

La cita fue en un hotel en Guadalajara, donde el artista compartió el momento que vive, pero sobre todo que no deja atrás su pasado, sino lo retoma para su presente y futuro.

“Tengo tanto tiempo, años sin venir a México. Estoy feliz de presentar el disco Llamada Perdida, un disco para los amantes de bachata. Agradecido de ver el apoyo que me han dado y el recibimiento la prensa y los fans. Estuve con Carlos Rivera en sus conciertos en Monterrey y Guadalajara (fin de semana) para cantar Calumnia”, explicó Prince Royce.

Prince Royce se deja seducir por los corridos tumbados. (Foto: Sony Music México)

La figura de la bachata, estrena nuevo álbum, una producción que representa un trabajo de creación de dos años, un proyecto original que destaca sus orígenes artísticos que se desprenden del género de la bachata y se fusiona en distintas canciones con otros ritmos como el uptempo/disco, la música mexicana, el merengue típico, urbano e instrumentación clásica como violines con un toque Spanglish en ciertas letras.

“El concepto del álbum es una celebración de la superación de los obstáculos, especialmente en el amor, y representa el final de un capítulo de la vida, así como la aceptación de un nuevo comienzo”, dijo, para agregar si es una persona que deja las llamadas perdidas, “me llegan muchas llamadas, pero si no la tengo guardada en mi teléfono, no la tomo. Pero el concepto del disco viene siendo como que el hecho de de la forma en cómo nos comunicamos, porque tomar o no una llamada, pues puede cambiar la vida”.

“Eso de fusionar música mexicana siempre me ha gustado. Ahora, quise hacerlo en Cosas de la peda con Gabito Ballesteros, que es un muchacho joven, tumbao con la mezla de instrumentos mexicanos” — Prince Royce

Royce ha sido el segundo artista latino más exitoso de la última década (2010-2020) según el listado Top Latin Artists of the Decade de Billboard. Hoy en día toma su madurez para nuevos retos.

“Creo que he madurado delante del público. El reto de fusionar artistas y traer artistas a la bachata, es algo que siempre me ha gustado. En el 2012, fue la primera vez que puse bachata con mariachi, luego trabajé con Gerardo Ortiz y Roberto Tapia. El fusionar música mexicana siempre me ha gustado, ahora quise hacerlo de nuevo con Cosas de la peda, con Gabito (Ballesteros). Ver que colegas aportan tanto la bachata, que me prestan su voz, le dan su toque y esencia a la bachata, eso ha ayudado definitivamente a que la bachata siga creciendo”, puntualizó.

El próximo 11 de mayo cumplirá 35 años, “¿Qué deseo? No tengo muchos planes, pero creo que voy a irme a un lugar a festejar o algo con mi familia, pero qué deseo... Salud, salud, salud y 100 años más”.

Llamada Perdida cuenta con un total de 23 tracks que incluyen colaboraciones con Nicky Jam, Jay Wheeler, A Boogie wit da Hoodie, María Becerra, Lenny Tavarez, Paloma Mami, Ala Jaza, Gabito Ballesteros, El Alfa y Luis Miguel del Amargue.

“Vengo a México con Llamada Perdida Tour a lugares que nunca he ido, es la más larga que he hecho en México en mucho tiempo, así que es una celebración no solo de mi carrera, sino de la bachata para bailar, para cantar mis éxitos y nuevas canciones. Vamos a pasarla bien”, finalizó.

Prince Royce se deja seducir por los corridos tumbados. (Foto: Sony Music México)

Geoffrey Royce Rojas vs. Prince Royce

Al preguntarle qué tanto control tiene Geoffrey Royce Rojas (nombe real del cantante) sobre Prince Royce comentó: “Mmm... Creo que cuando empecé mi carrera fui muy difícil. Hoy en día trato de no pensar las cosas demasiado, de fluir, de no ahogarme en un vaso de agua y tratar de mantenerme relax. Prince Royce tenía mucha ansiedad, yo en mi vida personal soy muy normal. Me encantan los juegos de video, el boliche, el golf y salir a correr un maratón, como el mes pasado en Japón. Obviamente son la misma persona, pero en tarima soy un poquito (...), un personaje diferente”.

Lado B

Primer concierto. Creo que fue Marc Anthony o Usher, no me acuerdo muy bien.

Infancia. Yo imité a Wisin y Yandel en un programa de Don Francisco cuando tenía como 16 años.

Canción favorita. Uff, está difícil. You remind me Usher, que viene también con mi artista favorito.

Pasatiempo. Juegos de video, Call of Duty específicamente

Amor platónico. Mi mamá

Tristezas. Uy, no sé, muchas cosas en los videos: violencia y cosas que vemos online. Hoy en día todo se ve como que sin filtro

Mood actual. Soy feliz.

Conciertos en México