“Tengo claro que no volveré con ella”: Luis Mateucci habla de su quiebre con Daniela Aránguiz y cómo le afectó en final de ‘Tierra Brava’

La noche de este domingo al final se efectuó la final de ‘Tierra Brava’, donde Fabio Agostini sin problemas se impuso a un Luis Mateucci, que no terminó la prueba y se comenzó a sacar los guantes cuando ya vio al español encender la antorcha.

Y es que al parecer el término de su relación con Daniela Aránguiz y el nuevo encierro en ‘Ganar o Servir’, lo dejó alicaído, dándole ventaja a su rival.

En entrevista con LUN, Mateucci explicó que le dio un tirón “y un desgarro al principio, ya no podía seguir, pero lo hice porque nunca me rindo, yo pensé que hoy podía ganar”.

Pero tengo claro que no volveré con ella” — Luis Mateucci por Daniela Aránguiz

Con respecto a quién llegaba mejor a la final, el argentino aseguró que Agostini, “él claramente llegó mejor por estar afuera, pero no son excusas, a mí nadie me obligó a entrar a otro reality y encerrarme”.

Consultado sobre su quiebre con Aránguiz y cómo eso lo perjudicó en su rendimiento, Mateucci reconoció que sí tuvo que ver. “Sí, eso me jugó mucho en contra, tuve una semana muy difícil. A Daniela le tengo todo el cariño, todo el amor. Sé que es una buna madre, buena mujer, fue una buena compañera, una buena amiga. En estos momentos no voy a estar con ella ni creo que volverá a estar, pero sé que pasando toda esta tormenta volveremos a ser amigos, y estaremos el uno para el otro para siempre, Pero tengo claro que no volveré con ella”.

Agregó que “he tenido ataques de pánico y ansiedad esta semana a raíz de esto, y nunca me había pasado en la vida, realmente esto me tiró para atrás”.

Con respecto a sus amigos y familia presentes en la final en Lima, dijo haberse sentido muy feliz, “y de ser el favorito del público chileno, no los había podido ir a ver a Argentina por trabajos”.