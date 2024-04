Tom Holland revela detalles sobre ‘Spider-Man 4’: ‘Es una etapa muy divertida para mí’

Tom Holland compartió que ya se encuentra trabajando en la cuarta entrega de su saga de ‘Spider-Man’, y aprovechó para revelar algunos detalles de la producción.

Cabe mencionar que el actor siempre se ha mostrado muy agradecido de poder interpretar este papel.

¿Qué dijo Tom Holland sobre ‘Spider-Man 4′?

El actor habló sobre el futuro de ‘Spider-Man 4′ y el papel que desempeña en ella, que es más prominente que en la trilogía anterior.

Las declaraciones se dieron durante el Festival Internacional de Cine Sands, una celebración cinematográfica que tiene lugar en la ciudad de St. Andrews, Escocia, se proyectan tanto películas independientes de jóvenes cineastas como producciones de gran presupuesto protagonizadas por estrellas de renombre.

Después del éxito en taquilla de las tres películas anteriores dirigidas por Jon Watts, y de las apariciones de Tom Holland en las películas de Los Vengadores, resulta extraño que no hubiera una continuación inmediata.

Sin embargo, es cierto que ‘Spider-Man: No Way Home’ satisfizo a los espectadores con su desenlace. Aunque este desenlace no cerraba definitivamente la historia de Peter Parker, retomarla parece ser una opción viable para Marvel, especialmente en un momento en el que está experimentando dificultades.

“Debo mi vida y mi carrera a Spider-Man... la respuesta simple es sí. Siempre querré hacer más”, expresó Tom cuando fue cuestionado sobre el regreso del superhéroe.

“Tenemos a los mejores en el negocio trabajando en lo que sea que pueda ser la historia. Pero hasta que no lo hayamos resuelto, tenemos un legado que proteger... La tercera película fue tan especial de tantas maneras que necesitamos asegurarnos de hacer lo correcto”, agregó.

Tom Holland tendrá mayor participación

El actor confirmó prácticamente que habrá otra película, sobre el superhéroe, y compartió que estará más involucrado en la preparación previa.

“Esta es la primera vez en este proceso que estoy involucrado creativamente tan temprano... Es solo un proceso en el que estoy observando y aprendiendo. Es una etapa realmente divertida para mí. Como dije, todos quieren que suceda. Pero queremos asegurarnos de no exagerar las mismas cosas”, confesó.