“¿Cómo pretenden que siga evaluando?”: Usuarios se volcaron en contra de Leonor Varela por críticas a comediante en Got Talent

Las redes sociales se convulsionaron tras la última presentación en el programa Got Talent Chile, cuando la jurado Leonor Varela desató una ola de críticas por su evaluación del comediante “Franki Absurdo”.

El participante, de 31 años, optó por una rutina de stand up donde compartió sus vivencias personales, sin embargo, no logró convencer a Varela, quien admitió haber entendido solo “la mitad de su rutina” debido a la complejidad del español, ya que no ha vivido toda su vida en Chile.

Sus palabras desataron una reacción inmediata en las redes sociales, donde los usuarios cuestionaron su capacidad para juzgar a participantes nacionales en un concurso de talentos chileno. “Tengo una situación más compleja en comparación a mis compañeros (del jurado). Por no haber vivido toda mi vida en Chile, para mí el español es, quizás, un poco más complejo”, confesó Varela durante la evaluación.

Además, señaló que el ritmo acelerado y los modismos utilizados por el comediante dificultaron aún más su comprensión. “Me costó mucho seguirte. Además, hablabas muy rápido”, le dijo. A pesar de ello, la actriz destacó la energía y simpatía del concursante, atribuyendo estos rasgos como innatos y no aprendidos. Sin embargo, su veredicto final fue un “No”, desencadenando una avalancha de críticas en las plataformas digitales.

Cabe destacar que pese a la negativa de Varela “Franki Absurdo” logró pasar a la siguiente etapa al obtener dos “Sí”.

En la red social X, los televidentes expresaron su descontento con la evaluación de Varela, argumentando que su falta de dominio de los modismos chilenos debería ser irrelevante en un concurso nacional.

“¿Cómo pretenden que Leonor siga evaluando en un futuro si según no entiende los modismos chilenos?”, escribió una usuaria de X. Además, se sumaron otros comentarios como: “Ellaaaaaaaaa la mi no hablar español” y “Jajaja la Varela mi español no es tan bueno y no entendí mucho. Es que mi humor es más intelectual le faltó decir”.

#GotTalentCHV ayy me carga la Leonor cuando sale con la de 'no viví en Chile mimimimimi" — Barbarita🌙 (@Barbitasssss) April 23, 2024

Oye y como pretenden q Leonor siga evaluando en un futuro si según no entiende los modismos chilenos 🤨🙄 #GotTalentCHV — Adrianne ❄️ (@DrinaSol) April 23, 2024

La Leonor debiera por ultimo antes de opinar ,hacer lo que inteligente hace Vodanovic, restarse a la decisión de los demas.

Pero, que no entienda el español???

Fue el mejor chiste.#GotTalentCHV — Claudio Abarzua (@claudio_cabak) April 23, 2024