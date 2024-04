Abocado al material de su nuevo disco, del que ya tiene como adelantos los sencillos “Paloma” y “Playaplaya”, el cantante nacional Gepe reconoce que por estos días la escena musical criolla vive un fenómeno de masividad y popularidad del que no tenía recuerdos.

Y es que para Daniel Riveros, el nombre real del cantautor chileno, el actual boom de la música criolla, de la mano de los actuales artistas nacionales y el resurgimiento de otras agrupaciones de décadas pasadas, han convertido estos tiempos en una memorable época para el desarrollo de las escena en el país.

Hay muchas bandas que valen muchísimo la pena y que nos han construido o nos han ayudado a construir nuestra identidad — Gepe

La convicción de Gepe

“No sé en qué momento escuchamos tanta música chilena como ahora, pero seguro que fue hace mucho tiempo”, confesó en conversación con hoyxhoy.cl.

“Hay muchas bandas que valen muchísimo la pena y que nos han construido o nos han ayudado a construir nuestra identidad (...) a mí me pasa con Los Tres, por ejemplo, que me fascinan, crecí escuchándolos y hasta el día de hoy nunca me he podido desprender de su trabajo”, sinceró el cantante, quien asume que este resurgimiento musical llegó de la mano con las últimas presentaciones de icónicas agrupaciones nacionales.

“Creo que esto todo lo partió Los Jaivas con su show en el Movistar y de ahí como que fue una explosión. De ahí empezaron a volver todas las bandas en buenas hora. Los Bunkers, Los Tres, incluso La Ley creo que anduvo por ahí haciendo lo propio, Lucybell (...) son muchos. Espero que no se acabe”, sentencia el cantautor, quien por estos días alista su último disco. Uno donde uno de sus primeros temas llegó desde lo más profundo de sus sueños.

“Este es uno de los clichés más típicos de la música, que a mí por lo menos no me había sucedido nunca, o que no le había hecho caso. Soñé con una melodía y con una letra. Estaba medio dormido y me vino la letra del coro con la melodía y dije: ‘Le voy a hacer caso a esto, me gusta’. Y qué sé yo, me despabilé, vine al estudio y la grabé, así como una idea bien a la rápida”, cuenta.

El nuevo material de Gepe

“Es algo muy cliché. No sé, por ahí cuentan que con Los Beatles, la canción ‘Yesterday’ la soñó Paul McCartney. Eso tenía de antecedente, pero yo soy súper poco dado a hacerle caso a ese tipo de cosas. También soy más, no sé si racional, pero por lo menos más práctico en el sentido de buscar que las cosas sean así, no tan esotéricas ni místicas. Entonces, soñar con una melodía me parecía, no sé, medio ridículo. Pero así fue como apareció la canción”, prosigue su relato el artista, que tras aquella visión no dudó en trabajar en su creación el tiempo que fuera necesario.

“Estuvimos casi un año dándole. Por supuesto que no todos los días ni todas las semanas, pero es una canción que estuvo trabajándose desde marzo del año pasado hasta marzo de este año, una cosa bien especial. Pero bueno, más allá del tiempo que se empleó para hacer la canción, que puede ser perfectamente tres días o tres años, a mí me encanta el resultado”, contó.

“Lo que pasa es que estuve mucho tiempo en un bloqueo creativo. Puntualmente del año 2017 al 2021. Fue bastante tiempo, por lo tanto seguro que se acumuló energía y hubo un bonito momento de explosión creativa y empecé a hacer muchas canciones, unas que valían más la pena que las otras, pero por lo menos me di el permiso de poder escucharlas, disfrutarlas y ver si se podían grabar o no”, reconoció.

“Diría que este disco ha sido más entretenido que otros en los que se me ocurrían menos cosas (...) ahora hubo un desorden de creatividad y la verdad, hay canciones que valen bastante la pena”, finalizó.