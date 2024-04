La accidentada primera prueba de “Ganar o Servir”: Oriana Marzoli tuvo que ser atendida por equipo médico tras incidente

En la primera competencia por equipos de “¿Ganar o Servir?”, los 15 participantes entraron a la arena de juegos para poner a prueba su fuerza, habilidad, organización y agilidad. Sin embargo, un pequeño accidente hizo que detuvieran el primer juego por algunos minutos.

En primera instancia, los competidores tuvieron que elegir a los capitanes de los dos equipos: Pangal será el líder de los “Soberanos”.

“Un líder es el que puede unir al equipo y sacar lo mejor de cada uno”, dijo Pangal al conocer su nuevo rol.

Mientras tanto, Coca Mendoza será el capitán de “Resistencia”. Eso sí, este nombramiento incluyó una polémica con Luis Mateucci.

“Yo también dije que podía ser, pero creo que la experiencia, por no decir edad que él tiene, no la tiene nadie. Yo sumaré por mi parte hasta que me toque ser capitán otra vez”, dijo maliciosamente el trasandino a su equipo, aunque posteriormente le dio su apoyo al exfutbolista asegurando que tiene más experiencia por su edad.

Minutos después, comenzó la esperada competencia, que consistió en liberar una catapulta que está sujetada por palos y transportarla por una fosa de agua, luego por un camino con estacas enterradas, y luego usarla para lanzar municiones hacia unas paletas para liberarlas.

No obstante, a los pocos segundos de iniciar, Oriana se trabó el guante en la palanca de la catapulta y gritó de dolor porque se le quedó el dedo enganchado.

La prueba debió detenerse para dar paso al ingreso de los paramédicos para revisar la posible lesión de la española, quien no paraba de gritar de dolor. Una vez más calmada, Oriana insistió en regresar a la competencia.

“No voy a parar, no voy a parar... Me tienen que matar. Y encima que les quiten los segundos que nos quitaron”, expresó con decisión. Posteriormente, Pangal le comentó que la quería dejar fuera por su lesión, pero Marzoli insistió en que se encontraba bien para competir y subirse a la plataforma para cumplir su rol junto con Claudio Valdivia.

¿Quién ganó?

La prueba continuó y ambos equipos estuvieron parejos durante la competencia, y al final todo se definió con la puntería al lanzar las municiones. Allí, tras un largo empate, la puntería de Pangal permitió que los “Soberanos” se quedaran con el triunfo en la primera competencia por equipos del reality.

Con esto, y por elección de los integrantes del equipo ganador, Camila Recabarren deberá atender a Fran, Luis Mateucci a Pangal Andrade, Blue Mary a Claudio Valdivia, Botota a Mariela Sotomayor, Gonzalo Egas a Gala Caldirola, Coca Mendoza a Oriana y Cindy a Poeta.