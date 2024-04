“La Red está tratando de ponerse de pie”: Programa “Caja de Pandora” estaría pasando por mal momento tras polémica Kaminski - Andrade

Cristián Awad, productor ejecutivo de “Caja de Pandora”, reveló las duras consecuencias que ha traído al programa la polémica infidelidad de Francisco Kaminski con Camila Andrade.

Cabe recordar que ambos comunicadores eran parte de los panelistas del espacio de La Red, y al momento de salir a la luz de la situación ambos quedaron congelados y no volvieron a aparecer en pantalla.

Ahora, Awad aclaró qué está sucediendo con la nueva pareja, los cuales están contratados por la productora y no por el canal.

“Hoy, La Red está tratando de ponerse de pie con este modelo de negocios, para poder tener programas de producción nacional”, indicó en la más reciente edición de “Zona de Estrellas”, agregando que “no hemos despedido a nadie”.

Con respecto a los planes con la exMissChile, el productor indicó: “Con Camila hablamos hace dos semanas. Quedamos en volver a conversar, para ver si ella vuelve al programa. Todo depende de cómo se van dando las cosas. Todavía no tenemos claro el panorama”, indicó.

Baja de auspiciadores y futuro incierto

Asimismo, Cristián Awad reveló que se encuentran en busca de nuevos auspiciadores para seguir adelante con “Caja de Pandora”, esto debido a que algunas marcas se bajaron o se restaron de aparecer en pantalla tras darse darse a conocer el triángulo amoroso que involucró a los dos rostros.

“El tema ha sido tan maltratado, que se nos han bajado auspiciadores, porque no quieren estar donde haya un tema como el que les sucedió a ellos”, admitió.

Eso sí, el productor destacó que “Francisco y Camila no son malos profesionales, hacen muy bien su trabajo”. No obstante, no solamente a ellos les afecta esta situación sino a toda la producción del programa de La Red.

“Lamentablemente, esto nos tiene afectados como equipo. Hay 5 marcas que se nos bajaron”, declaró.