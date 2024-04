Billie Eilish llega al Fortnite: Así será su participación en el festival del popular videojuego

La talentosa cantante y compositora Billie Eilish ha sido anunciada como el nuevo ícono en el Festival de la Temporada 3 de Fortnite, el popular videojuego desarrollado por Epic Games.

Durante la temporada, los jugadores tendrán la oportunidad de desbloquear atuendos temáticos de Billie, así como instrumentos y pistas de jam para tocar en el juego.

Algunas de las canciones incluidas son “All the Good Girls Go to Hell”, “Happier Than Ever” y “Therefore I Am”. Esta característica permitirá a los jugadores sumergirse en el mundo musical de Eilish mientras disfrutan del juego.

Bailes y emotes basados en éxitos

En la tienda del juego, los jugadores podrán adquirir nuevos movimientos de baile y emotes basados en los éxitos de Eilish. Entre ellos se encuentran los movimientos de baile correspondientes a las canciones “Bad Guy” y “You Should See Me in a Crown”.

Además, uno de los aspectos destacados de esta colaboración es el atuendo exclusivo llamado “Green Roots” de Billie. Este estará disponible en la categoría de recompensas premium del pase del Festival.

Por otro lado, los jugadores también podrán obtener nuevas pistas de jam, como “Maps” de Maroon 5, “Friday I’m in Love” de The Cure, “Youngblood” de 5 Seconds of Summer y “Oxytocin” de Billie Eilish.

El lanzamiento del tercer álbum de estudio de Billie Eilish, titulado “Hit Me Hard and Soft”, está programado para el 17 de mayo. Para celebrar este lanzamiento, se revelarán más atuendos y pistas de jam a lo largo de la temporada en Fortnite.

¿De qué trata el juego?

Fortnite Festival es un juego inspirado en “Rock Band” que ha ganado popularidad desde su lanzamiento en diciembre de 2023.

Además, se ha anunciado que el juego ahora es compatible con los controladores de guitarra “Rock Band 4″ en las plataformas PlayStation, Xbox y PC.