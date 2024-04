Camilo Huerta explica por qué ha rechazado ofertas para volver a participar en un reality

Distante de todo el mundo de los realities shows, Camilo Huerta se siente por estos días un hombre pleno.

El exrecluta de “Pelotón” admitió, en conversación con Página 7, que ha rechazado ofertas para participar en programas de telerrealidad y que ahora su principal foco en la vida familiar.

“Me han llamado siempre de los realities. Bueno, yo participé y mi carrera televisiva empezó en un reality. Siempre me consideran...”, contó el basquetbolista de 37 años.

“Pero, hoy día, en mi situación de casado, de hombre de familia, decido hacer otras cosas antes que meterme a un reality”, aseguró.

Acerca del trasfondo de esta decisión, Camilo afirma que no quiere arriesgar su tranquilidad. “Por ahora descartaría entrar a un reality que me pudiera perjudicar en algunas otras cosas”, indicó.

La vida marital de Camilo con Marité

En enero de este año Camilo Huerta y Marité Matus contrajeron matrimonio. El evento contó con la animación de Luis Jara y la presencia de diversos rostros del mundo de la farándula y el espectáculo.

Sobre sus primeros meses de vida conyugal, el exchico reality sincera que está muy contento. “Es una etapa nueva que la quiero disfrutar, ‘vivirla a concho’, estoy recién empezando, entonces... ¿para qué matar los cartuchos altiro?”, planteó.

“Estoy muy feliz, muy contento. Muchos cariños a mi mujer, a la familia”, señaló Huerta.

En este sentido, se mostró agradecido de su nueva rutina: “La vida se pone más tranquila. Uno baja dos cambios y disfruta de otra manera”.

Frente a la posibilidad de tener un hijo, Camilo Huerta explicó que con su mujer ““estamos ‘en otra’. La Marité tiene sus tres niños, entonces la familia igual ya es grande, hay que hacer hartas cosas. Estamos ahí para apoyar para ayudar en lo que pueda”.

Respecto a las críticas en redes sociales a su relación, el entrenador personal aseguró que lo tienen sin cuidado. “Trato de ‘no pescar’ mucho, no consumo mucho eso, bloqueo, no peleo. Mal por la gente que tira esa mala onda cuando no te conocen”, advirtió.

“Tenemos una familia muy bonita. En realidad, soy un hombre bien feliz, bien seguro de lo que tengo”, sentenció.