Celine Dion habla por primera vez de su enfermedad: “Hago terapia deportiva, física y vocal”

La reconocida cantante Celine Dion ha hablado por primera vez de la rara enfermedad que la ha alejado, desde hace dos años, de su pasión: la música. Luego de revelar que padece de síndrome de la persona rígida (SPR), la intérprete tuvo que decirle adiós a los escenarios y ocuparse al 100% de su salud.

PUBLICIDAD

La SPR es una enfermedad neurológica que provoca la contracción involuntaria de los músculos y afecta no solo a su movilidad sino a las cuerdas vocales. Se trata de un diagnóstico bastante complejo y complicado de afrontar, con el que la cantante ha tenido que empezar a convivir.

¿Qué dijo Céline Dion al hablar por primera vez de su enfermedad?

La artista canadiense se reunió con la edición francesa de Vogue, para hablar por primera vez de su condición. “Cinco días a la semana hago terapia deportiva, física y vocal. Trabajo tanto los dedos de los pies como las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz. .. Esta es la condición con la que debo aprender a vivir ahora dejando de cuestionarme”.

La intérprete de My heart will go on reconoció que muchas veces se preguntó por qué le había pasado esto a ella: “Empecé diciéndome a mí misma: ¿Por qué yo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Soy responsable? La vida no te da respuestas. ¡Simplemente tienes que vivirlo! Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida”, asegura, añadiendo que su opción es seguir adelante y encontrar la mejor versión de sí misma. Una de las cosas que la ayuda y acompaña en este camino es su familia, además de que cuenta afortunadamente con buenos médicos. Una inyección de energía como asegura. “Tengo esta fuerza en mí. Sé que nada me detendrá”.

“Es moralmente difícil vivir el día a día. Es difícil, estoy trabajando muy duro y mañana será aún más difícil. Mañana sera otro día. Pero hay una cosa que nunca parará y es el querer. Es la pasión. Este es el sueño. Es determinación”, añade.