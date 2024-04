Copano 1, Herrera 0: Tribunal se manifiesta ante querella del cantante contra programa El Antídoto

Como inadmisible. Así consideró el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago la querella por injurias graves que interpuso Pablo Herrera contra el programa El Antídoto de Mega, tras la parodia que realizaron hacia su persona.

La acción judicial fue presentada precisamente contra los actores María José Quiroz y Kurt Carrera, quienes realizaron una burda imitación del cantante, a quien llamaron “Pablo Horrores” y “Herrereitor”, debido a sus declaraciones contra el comercio ambulante y los delincuentes extranjeros.

Sin embargo, desde el tribunal desestimaron la demanda al considerar que se trata de un programa de corte “humorístico” y en la parodia “no se logra apreciar” un descrédito hacia el artista.

“No se logra apreciar en el actuar de los querellados una conducta intencionada y dirigida al descrédito y deshonra en contra del querellante”, precisó el documento.

Además, explicaron que los sketchs realizados como burla hacia el cantante “no son constitutivas de delitos”, puesto que fueron realizados “en el contexto de un programa de televisión de tipo humorístico”, consignó el medio El Filtrador.

“(Allí) se exponen situaciones que pueden resultar absurdas, sarcásticas o disparatadas, pero encaminadas a producir risa o a hacer reír”, contextualizaron.

Finalmente, respecto a la demanda por la Ley de Propiedad Intelectual, debido al uso de sus canciones, el tribunal señaló que deberá “presentar una querella que contenga los requisitos legales para los hechos que pretende denunciar, como delito de acción penal pública”. Puesto que, los hechos descritos se encuentran “sometidos a un procedimiento diverso”, explicaron.

La esperanza de Herrera

“No se la van a llevar peladas, no estoy para que me agarren para el leseo. Yo tengo una carrera de más de 40 años, la gente me quiere mucho. Así como he hablado de otras cosas, no voy a dejar que pasen por arriba mío”, agregó.

Pablo Herrera se dirigió en específico a uno de los involucrados en la demanda, el comediante Kurt Carrera. “Al Kurt, que me cae muy bien, pero sorry (perdón), eso no se hace amigo. No se hace”, cerró.