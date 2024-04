“De su pecho al tuyo”: Kim Kardashian revela la inspiración de su línea de sujetadores y causa controversia

Kim Kardashian ha pasado de ser una de las mujeres más conocidas de la televisión a ser toda una influencer y empresaria, gracias a sus proyectos y productos que ha impulsado, los cuales la han llevado a seguir sumando ceros a sus cuentas bancarias.

La modelo que conquista con sus curvas y su belleza y se ha encargado de lanzar productos que hagan sentir más hermosas y seguras a las distintas mujeres, pese a que algunos de ellos han quedado envueltos en criticas.

Así ha sucedido con su línea de sujetadores Skims Nipple Push Up los cuales cuenta con pesones incorporados, situación que para muchos ha sido considerado vulgar, pero para ella bastante sensual.

Esta fue la inspiración de Kim Kardashian en sus controversiales sujetadores

Durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live, Kim Kardashian habló sobre su nueva propuesta empresarial la cual ha causado un gran revuelo y sorprendió al revelarle al presentador que fueron sus propios senos los que la inspiraron para realizar estos sujetadores.

“Eso en realidad está moldeado a partir de mis propios senos. Mi hermana Khloe lo estaba usando y Scott hizo un comentario como: ‘Esto es un poco inapropiado’. Y luego ella dijo: ‘No son míos, son de Kim’”, confesó.

Para la promoción de su nueva línea de sujetadores, Kim lució un top beige ceñido que mostraba el diseño del pezón y agregó a su look con pantalones a juego, tacones transparentes y sexys gafas de bibliotecaria.

La modelo admitió que planea crear una segunda versión de los sujetadores virales para pezones:

“Una vez asistí a una reunión y estaba tan insegura que me cubrí el cabello para no mostrarlo”, explicó sobre el diseño original, “así que creo que vamos a hacer uno con medio pellizco. Como, no tan difícil.”

“Entonces, no importa el calor que haga siempre parecerás frío. Algunos días son duros, pero estos pezones son más duros. Y a diferencia de los icebergs, estos no van a ninguna parte”, mencionó.

La integrante del clan de las Kardashians planea seguir ampliando su negocio con una segunda versión de estos sujetadores virales con pezones.

El producto ha causado gran revuelo en redes sociales y son muchas las que consideran innecesario el diseño y tras conocer su inspiración ha aumentado el rechazo.

“Solo una forma más para que las mujeres se falten el respeto y se sexualicen a sí mismas”, “¿Sabes la mirada sucia y la energía negativa que obtendría de mis compañeros de trabajo si usara eso en mi escritorio?”, “Esto es tan estúpido”, “La razón por la que uso sostén es para evitar esto”, han sido algunos cometnarios.