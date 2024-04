“En muchos momentos me sentí no valorada”: Blue Mary se sinceró sobre su relación con Dash en “¿Ganar o Servir?”

En el tercer capítulo de “¿Ganar o servir?”, la conductora de radio María Almazábar, más conocida como Blue Mary, se sinceró con sus compañeros de encierro y reveló desconocidos detalles sobre su antiguo romance con Dash.

Cabe recordar que la integrante del reality de Canal 13 estuvo cinco años con Maikol González, cantante que saltó a la fama tras su participación en el docureality “Perla” y luego por “Dash & Cangri”.

La confesión de Blue Mary

Mientras se encontraba en la habitación con los demás participantes, Botota Fox quiso indagar sobre su vida y le preguntó a la locutora sobre su romance con el artista urbano.

“Yo nunca supe en qué momento tú terminaste con el Dash. Ustedes duraron harto rato”, expresó la transformista iniciando la conversación con Blue Mary.

Por su parte, la cantante no tuvo problemas en abrir su corazón y le contó detalles poco conocidos de este fallido romance. “No debería haber estado con él (Dash). En muchos momentos me sentí no valorada, y pasar por eso es igual es súper triste”, aseguró.

Asimismo, la intérprete de “Me Gustas” agregó que “yo siento que en esa relación y junto con otras, me di cuenta de mis propios traumas, que era muy de estirar los chicles de las relaciones como por esa necesidad de no fracasar en la relación”.

Eso sí, aclaró que a pesar de estas malas experiencias no se ha rendido y tampoco está resentida con el amor.

“Todavía creo mucho en el amor, y soy muy entregada, entonces como que siempre he creído que las personas con las que he estado son como casi el ‘para toda la vida’, esa idea pendeja igual, muy de soñadora”, concluyó Blue Mary.

Cabe recalcar que durante las primeras horas de encierro se le ha visto muy cercana a Claudio Valdivia, exfutbolista que está cumpliendo el rol como señor mientras que ella es su sirvienta.