“Estaba pasándolo chancho”: Daniella Campos echó al agua a Francisco Kaminski tras carrete en Brasil

Un nuevo antecedente reveló Daniella Campos tras el quiebre de Francisco Kaminski y Carla Jara, dando cuenta que el animador no se habría visto “tan triste” en Brasil, luego de la discusión que tuvo con su exmujer, ni tampoco “extrañando tanto” a Camila Andrade con quien, al parecer, ya tenía una romance extramarital.

PUBLICIDAD

“Hay dos fuentes que me cuentan que Kaminski no estaba echando de menos a ninguna Camila Andrade en Chile, ni tampoco estaba llorando por ninguna Carla Jara en Brasil”, reveló la panelista.

Según agregó, “estaba pasándolo chancho en la noche. A mi me nombraron que estaba solo, con mujeres en el fondo. Carreteando, pasándolo bien”, desclasificó respecto a la salida nocturna del periodista a un bar en Río de Janeiro.

Eso sí, aclaró que “no estaba ni de besos ni nada, pero compartiendo y pasándolo bien. Se veía, no una persona triste”, recalcó Campos.

Esto habría ocurrido la misma noche que discutió con Carla Jara, cuando ella encontró los mensajes que recibió su marido de parte de Camila Andrade, descubriendo que tenían una relación más que de compañeros cuando animaban el programa La caja de Pandora en La Red.

Carla Jara recibe apoyo de La Bichota

Karol G le envió un especial mensaje de apoyo a Carla Jara después de que la ex chica Mekano fuera captada disfrutando de su concierto a través de una videollamada. La exmekano replicó el mensaje en su cuenta de Instagram. “¡Estoy en llamas!”, declaró.

En un video de TikTok, compartido originalmente por la usuaria @vaniapowers, se puede observar a Carla Jara emocionada mientras Karol G interpretaba su éxito ‘Mientras me curo del cora’. Aunque Jara no estuvo físicamente presente en el concierto, su presencia virtual no pasó desapercibida para los asistentes, quienes captaron el emotivo momento y lo compartieron en redes sociales, donde se viralizó rápidamente.

Ante la conmovedora escena, Karol G no dudó en mostrar su apoyo a Carla Jara. A través de sus historias de Instagram, la ‘Bichota’ dedicó unas tiernas palabras a la ex chica Mekano: “¡Carlita! No te conozco, pero con esto puedo ver que tus amigos te aman”, expresó la cantante mientras se escuchaban los vítores y gritos de apoyo de la multitud presente en el concierto. “¡Carlita te amamos!”, se escucha de fondo.

“¡Estoy en llamas!”

La muestra de solidaridad de Karol G hacia Carla Jara no solo sorprendió a los fanáticos, sino que también conmovió a la propia Carla, quien compartió el gesto de la cantante en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido.

Además compartió una historia comentando el tierno gesto de La Bichota. “Estoy en llamas. Lo voy a ver ahora y se los comparto. Que linda y que tierna, la amo, la amo”, señaló la exmekano con evidente emoción.

Cabe recordar que la querida rostro de la TV se encuentra atravesando un complejo momento personal, esto luego de anunciar su quiebre matrimonial con el animador Francisco Kaminski, luego de que este le fuera infiel con su colega de La Red, Camila Andrade.