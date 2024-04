“Fue muy feo lo que hizo”: Horacio Saavedra descueró a exdirector de orquesta de Viña Carlos Figueroa

El histórico director del Festival de Viña del Mar, Horacio Saavedra, se lanzó en picada contra su exreemplazante, el baterista Carlos Figueroa, a quien criticó por haberse quedado a cargo de la orquesta, puesto que en su opinión, él no era el más “apropiado” e incluso, reveló tampoco fue el primer que estaba en la lista.

PUBLICIDAD

Así lo reveló en el programa “Todo va a estar bien” de Zona Latina, cuando el conductor Eduardo Iglesias le preguntó de qué no quería hablar durante la entrevista.

Ahí, sin querer entrar mucho en detalles, dijo que no quería hablar de su salida del Festival y despotricó contra su sucesor, luego de casi 40 años a cargo de los músicos.

“No fue de la manera más lógica. Yo sabía que tenía que terminar, no podía eternizarme ahí, luego de 38 años. Había que darle la pasada a gente nueva, pero pienso que el reemplazante que eligieron no era el apropiado. Habían diez músicos más catalogados que él para hacer ese trabajo”.

Horacio Saavedra criticó a Carlos Figueroa

Saavedra reclamó que “él nunca fue director, nunca fue arreglador, era baterista. Él empezó conmigo y fue músico mío. Entonces eso me molestó mucho, que no le dieron la posibilidad a tremendos músicos que había para hacer esa pega. No quiero entrar en más detalles, pero fue muy feo lo que hizo”, acusó.

Según reveló, Carlos Figueroa no era el elegido en primera instancia, sino que su tío. Pero él se ofreció para el puesto.

“A él le encargaron contactar a su tío, que es Juan Salazar, que es un excelente director, músico que vive en Miami y él no (lo contactó) se ofreció él y eso fue muy feo”.

Finalmente, respecto a si lo habló personalmente con Figueroa, sentenció que no tiene “ningún interés. Para mí es pasado, pisado y murió. No existe para mí”, señaló.