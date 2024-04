“Lo encuentro patrón de fundo”: Camila Recabarren trató de “falso” a Pangal Andrade en actividad de “¿Ganar o Servir?”

En el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Camila Recabarren se lanzó en contra de Pangal Andrade y lo trató de falso por varios motivos.

Todo comenzó cuando Karla Constant y Sergio Lagos llegaron a la casona ubicada en Perú para presentar una actividad para conocerse más entre los participantes, la cual tenía como título “El más y el menos”. En ella, a cada uno le preguntaron sobre atributos y todos debían votar por el compañero a quien más y el que menos le aplica.

En ese momento comenzó la polémica, y es que Camila nombró al deportista primero como el peor amante y segundo como el más falso.

“Lo encuentro patrón de fundo. Yo igual me lo he joteado, lo encuentro mino, pero no le compro la totalidad de su persona, se cree dueño de tierras. Dices que cuidas el medioambiente pero igual tienes los medios autos y contaminas, igual comes animales, no te encuentro coherente”, argumentó la exMiss Chile, mientras que Pangal no entendió que relación tenía su participación en el encierro.

Asimismo, Faloon Larraguibel se sumó a las palabras de Recabarren y comentó que también considera falso a Pangal, ya que “afuera proyectaba otra personalidad, de simpático. Acá lo veo diferente, más mandón. Tiene una actitud de choro”.

¿Envidia?

Terminada la actividad, Pangal se mostró molesto por las palabras de Camila. “Tiene como pica, es rara. ¿Qué está hablando? ¿Falso porque tengo auto grande y terrenos? No entendí. Eso es personal. La Camila se me cruzó, no la pesco más”, le manifestó a Claudio Valdivia mientras estaban conversando en uno de los salones de la casa.

Acto seguido, se unió Francisca Maira a la conversación y aseguró que salió decepcionada por la actitud de Faloon en la actividad.

“Yo no sabía quién era, y la encontré encantadora, me encantó su vibra. Pero al pasar de las horas sentí que está como fingiendo. Se me cayó, la encontré mala onda”, opinó de la exfigura de Zona Latina, asegurando que ambas hablaron desde la envidia.