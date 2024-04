“No lo tomen como personal”: Neme aseguró que en la relación de Daniela Aránguiz y Valdivia hubo “una cuota de toxicidad”

José Antonio Neme aseguró esta mañana en su programa “Mucho Gusto”, de Mega, que los constantes conflictos que se han dado desde su separación entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia han sido porque su relación tuvo “una cuota de toxicidad” desde sus inicios.

La reflexión del periodista la realizó en el bloque que al principio del matinal le dieron a la reposición de la querella por injurias y calumnias presentada por la diputada Maite Orsini en contra de la mediática panelista del programa “Sígueme”, donde el conductor se preguntó por los motivos que tendría la parlamentaria para retomar una demanda de hace ya un año.

La reflexión de José Antonio Neme

“¿Por qué ahora reactiva la querella Maite Orsini? Sin que Daniela haya hecho nada, ahora toma la decisión de reponer la querella”, se preguntó Neme, quien incluso especuló respecto a que el trío de protagonistas en esta polémica tendría “un deseo de figuración” constante en los medios.

Si bien aclaró que en esta polémica no está abanderizado ni con Valdivia, Orsini o Aránguiz, el periodista se la jugó con que en el caso de los constantes recados que el exmatrimonio se ha dedicado desde su separación, estos se justifican en la medida que Daniela y Jorge mantuvieron por años una relación tóxica, luego que la periodista que cubre temas internacionales en Mega -y que estaba en ese momento en el estudio junto a Neme y Karen Doggenweiler-, Marianne Schmidt, asegurara que “yo creo que Daniela Aránguiz sigue enamorada (de Valdivia)”.

José Antonio Neme. Fuente: Captura de pantalla del programa "Mucho Gusto", de Mega.

“Yo voy a decir una cosa como ciudadano también, y por favor, no lo tomen como personal Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. Lo digo porque a mí me ha pasado. ¡Yo hablo desde la experiencia personal!”, señaló el rostro del canal privado.

“Yo creo que la relación que tuvieron Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia tiene una cuota importante de un elemento que también han tenido mis relaciones, y por eso los entiendo, que se llama. ¿A qué cámara? Toxicidad”, aseveró.

“Hay una cuota de toxicidad. Eso de ‘te dejo, pero no te quiero dejar; te tomo, pero no; me alejo para hacerte sufrir, pero si no me llamas empiezo a llamarte yo’. Entonces, esa neurosis, esa cuota de toxicidad que, perdón, todas mis relaciones han sido tóxicas, se los digo altiro, yo no estoy aquí dando clases de nada. Entonces, ellos no logran cortar el vínculo del todo”, cerró.