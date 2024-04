“¿Por qué no podríamos ser buenas amigas?”: Gala Caldirola no descarta una amistad con Oriana Marzoli

En el último episodio del reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, los espectadores fueron testigos de un momento de alta tensión protagonizado por Oriana Marzoli. Fue al comienzo de la prueba por equipos que la venezolana sufrió un accidente luego de que una de las manivelas de la estructura que manipulaban atrapara el guante y la mano de la participante.

Tras la competencia algunos de sus compañeros de encierro cuestionaron la gravedad del asunto, incluso la tildaron de “exagerada”, sin embargo, y según se pudo ver en el capítulo, Gala Caldirola fue empática con su compañera y lejos de poner en duda la urgencia del asunto, empatizó con Marzoli.

Su gesto no pasó desapercibido, y pronto sembró la duda sobre la posibilidad de una amistad emergente entre dos figuras que, hasta entonces, habían sido percibidas como rivales.

En una entrevista exclusiva con Canal 13 después del episodio, se le preguntó a Gala Caldirola sobre la naturaleza de su relación con Marzoli.

“¿Esto es el inicio de una bonita amistad?”, le consultaron a la española. Su respuesta no dejó de sorprender: “Sería increíble. A mí no me gusta tener enemigos”, señaló la exesposa de Mauricio Isla revelando una predisposición genuina hacia la reconciliación y la amistad.

Incluso, luego, Caldirola afirmó que no descarta la idea de forjar una amistad sólida con Marzoli. “Obviamente tenemos cosas que disolver, tanto ella como yo, pero si puedo ser súper amiga de Aylén hoy en día, ¿por qué no podría ser una buena amiga con Oriana?”, expresó Caldirola, revelando su disposición para dejar atrás las diferencias.

Además de su disposición a construir una amistad, Caldirola elogió la dinámica de equipo que había surgido entre ella y Marzoli durante la competencia. “Estábamos trabajando súper bien juntas”, dijo al respecto.