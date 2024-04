¿Se enojó? Esta fue la reacción de Aracely Arámbula a la foto de Luis Miguel con Michelle Salas

La noche del lunes, Michelle Salas sorprendió a los fans en sus redes sociales, cuando compartió una fotografía junto a su padre, Luis Miguel, donde se les ve utilizando looks parecidos y demostrando esa unión que durante años les ha costado mantener.

Muchos catalogaron esta fotografía como “la foto que todos esperaban”, y es que, desde octubre del 2023, la expectativa de que Vogue fotografiara a padre e hija en uno de los momentos más especiales de Michelle Salas se hizo más grande, sin embargo, las únicas imágenes que se obtuvieron fueron junto a Stephanie Salas, su hermana Camila Valero y la pareja actual de su madre, Humberto Zurita.

Eso sí, padre e hija ya presumían una estrecha relación no solo desde el día de la boda de la influencer, pues ambos fueron captados compartiendo tiempo juntos en restaurantes e incluso pasaron año nuevo juntos cuando Luis Miguel cerró 2023, desde el lujoso hotel Mayakoba en la Riviera Maya donde se presentó frente a siete mil invitados, entre ellos, Michelle Salas.

Michelle Salas comparte nueva foto con Luis Miguel

Esto hizo Aracely Arámbula mientras Michelle Salas compartió foto con Luis Miguel

Sin embargo, desde el lunes pasado, no todo ha sido miel, y fueron los propios usuarios los que ‘arruinaron’ este mágico momento, recordándole a ‘El Sol’ que no solo tenía una hija, y que esperaban que tuviera la misma unión con Miguel y Daniel, sus hijos con Aracely Arámbula: “Ahora que también arregle con las cosas con los de Aracely y ya le creemos”, dijeron los internautas.

Muchos aseguraron que la actriz mandaría alguna indirecta a Luis Miguel luego de que se compartiera esta foto, pero la sorpresa fue otra cuando ‘La Chule’ dejó ver lo que estaba haciendo mientras ‘El Sol’ se viralizaba en redes sociales por su nueva fotografía junto a su hija.

Mientras padre e hija se viralizaron en redes sociales, Aracely Arámbula continuaba con su lucha por proteger a los animales a través de las redes sociales, compartiendo diversos consejos y apoyando diversas causas en pro de los peluditos y posteando consejos para ayudar a los perritos en tiempos de calor.

En redes sociales también circula un video hecho por los fans donde se ve a la actriz con una canción de fondo que decía: “A pesar de lo que venga, no me detendré, con una sonrisa siempre seguiré, porque todo va a estar bien, lo que importa eres tú, el límite eres tú, porque para estar bien, solo es cuestión de actitud”.

¿Cómo es la relación de Luis Miguel y sus hijos con Aracely Arámbula?

La reacción de ‘La Chule’, sin duda, fue una de las más esperadas por los usuarios, sobre todo por la serie de polémicas que le han perseguido junto a Luis Miguel, en torno a la pensión alimenticia que supuestamente debería el cantante a sus hijos menores, de la que se ha dicho que sería la actriz quien no deja que su padre se acerque con los adolescentes recibiendo una fuerte cantidad de dinero que todavía no ha cobrado y de la que dice que usaría para los estudios de ellos.

‘Radio Fórmula’ compartió información en 2023 que revelaba que Luis Miguel llevaba alrededor de 10 años sin ver a sus hijos, siendo la última vez cuando ellos tenían seis y cuatro años:

“Él siempre ha tenido las puertas abiertas, decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien”, declaró Aracely Arámbula.

Aracely Arámbula aprovechó una transmisión en vivo para presumir lo guapos que están sus hijos Miguel y Daniel.

Por otro lado, los abogados de Luis Miguel han dejado ver que quien se ha negado a que el cantante se acerque a sus hijos ha sido la propia ‘Chule’, dejando ver las rencillas que hay entre ambos y que han repercutido en su relación con Miguel y Daniel.