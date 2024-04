“Soy una deslenguada terrible”: Daniela Aránguiz responde sin filtro a querella de Maite Orsini

En medio de la controversia legal que se desató luego de que Maite Orsini impusiera una querella por injurias y calumnias a Daniela Aránguiz, esta última respondió en una reciente edición del programa Sígueme de TV+, donde debutó como panelista hace un par de semanas. “Soy una deslenguada terrible”, afirmó.

Fue el pasado viernes que se anunció una querella presentada por la parlamentaria Maite Orsini, quien en una querella de 73 páginas, detalla el supuesto acoso y el hostigamiento que dice haber experimentado por parte de la exesposa de Jorge Valdivia.

En ese sentido, la exmekano quiso responder a la acusación, sin embargo, explicó que por orden de su abogado, no podía referirse distendidamente al hecho legal.

En cuanto a la querella en su contra, Aránguiz dejó en claro que no tolerará que se involucre a sus hijos menores en el conflicto mediático. “Yo no quiero que se nombre ni la palabra hijos en ningún medio de comunicación, porque mis hijos son menores de edad”, advirtió, añadiendo que “si ella los expuso, tendrá que pagar las consecuencias, pero yo no autorizo a ningún medio de comunicación que hable de algún tema que involucre a mis hijos”.

En ese sentido, la panelista de Sígueme defendió firmemente sus palabras: “No hay injurias, no hay calumnias aquí. Soy una deslenguada pero terrible. Cuando me tocan a lo que yo más quiero, lo voy a defender con uñas y dientes. Y no me arrepiento de ni una palabra o de ningún mail que yo he escrito”.

Al referirse a los correos electrónicos en cuestión, Aránguiz explicó que todos fueron enviados a su exesposo, Jorge Valdivia, no a Orsini. “Yo no tengo el mail de esa señora y nunca le he mandado un mail”, aseguró. Sin embargo, reconoció haber mantenido conversaciones con Orsini a través de WhatsApp en el momento que se enteró de la infidelidad de su marido con la diputada.

La exesposa de Valdivia también afirmó tener pruebas que respaldan sus declaraciones. “Sé que estoy 100% segura de que todo lo que he dicho es la verdad, porque tengo pruebas”, afirmó. “Cuando yo digo algo, siempre tengo grabada a la persona que me lo dice. Siempre”, declaró.

Finalmente, Aránguiz insinuó que la querella de Orsini podría ser una reacción a otros correos electrónicos enviados. “Lo último que voy a decir, yo pienso que esto es un ataque de rabieta por unos mails que pronto les mostraré, que le mandé a Jorge y después de esos mails y de que se supiera que yo estaba soltera, pasa esto”, cerró.

