“Yo no sabía quién chu… era ella antes de entrar acá”: Fran Maira descueró a Faloon Larraguibel en Ganar o Servir

La primera actividad del reality “Ganar o Servir” dejó inesperadas repercusiones. Al parecer, los dichos de Faloon Larraguibel contra el participante Pangal Andrade no le cayeron nada bien a muchos, especialmente a Fran Maira, quien cargó contra la exchica Yingo.

Fue en el tercer capítulo del reality que Larraguibel tildó a Pangal de “falso” y cuestionó su actitud “a la defensiva”. “No lo conocía afuera a Pangal. Sentía que proyectabas otra personalidad y acá no lo he visto de esa manera. Pero espero que cambie”, le señaló la exconductora de sabores al deportista.

Estas palabras no le cayeron nada bien al exparticipante de Año 0, quien replicó a su compañera de encierro. “¿Qué personalidad?”, cuestionó.

Una vez finalizada la actividad, las reacciones no se hicieron esperar. Fran Maira aprovechó la oportunidad y se dirigió al líder de su equipo, mientras éste conversaba con Claudio Valdivia. “Eres tan insoportable que todas te odian”, le dijo a Pangal en tono de broma.

Al ser consultada sobre el motivo de su comentario, la exjugadora de Gran Hermano le aseguró a Andrade que “Te tienen envidia, obvio. Te quieren decir que te vendes como un hue... hippie, de la montaña y la hueá, entonces la gente cree que por fomentar algo tienes que ser 100% así”.

En ese sentido dio a entender que ella no estaba de acuerdo con la opinión de sus compañeras del equipo rival. “Me parece una estupidez”, dijo al respecto.

Fran Maira Fran Maira arremetió contra Faloon. Captura de pantalla

De igual forma, le hizo saber a su líder que también había notado el cambio de actitud que tuvo tras tomar el rol de “Señor”.

“Yo también puedo notar que te pusiste el traje (de señor, tras ganar la competencia grupal) y te ves con una actitud de patrón, y lamentablemente hay gente que se pone esa hue… (ropa) y se sigue viendo del otro lado (sirvientes), y a la gente le duele eso: y tú te ves bien, un hue… que da órdenes, líder, seguro”, sostuvo.

“Hay gente que le hacen caso, que nació para ser jefe, y otros que no po’”, añadió.

Enseguida, la rubia apuntó directamente a Faloon Larraguibel, y se mandó flor de ninguneo en contra de su compañera de reality. “La Faloon me llamó mucho la atención. La verdad yo no sabía quien chu… era ella antes de entrar acá. Ni pu… idea. Cuando la conocí, la encontré encantadora. Me encantó su vibra, la encontré bonita, livianita, me encantó”, indicó la modelo.

Sin embargo, esta impresión no le duró más de dos capítulos. “Con el pasar de las horas, sentí que estaba fingiendo. Se me cayó, la encontré mala onda”, señaló.

Este comentario no pasó desapercibido en redes sociales, donde seguidores del programa cuestionaron los dichos de Fran Maira al señalar que no tenía idea de la existencia de Faloon, esto ya que recientemente la exchica Yingo estuvo en el foco de la polémica luego de ser agredida físicamente por su expareja el futbolista Jean Paul Pineda.

“Por favor, si tú eres la desconocida aquí”, “Cizañera por hablar por las espaldas” y “Tremenda perso”, fueron algunos de los comentarios que apuntaron a la ex Gran Hermano.

hueón en este clip lo único que se ve es todo lo que es la Fran Maira, cizañera por hablar por las espadas, mala clase, clasista y una pick me. Encima dice que nadie conoce a la Faloon, amiga porfi, salió en todos lados la noticia.. #GanarOServir https://t.co/uLnfGqnQqM — lin (@glamouruez) April 24, 2024

La Fran maira diciendo que no conocia quien era la Faloon JAJAJAA Francisca por favor si tu eres la desconocida aquí 😂#GanarOServir pic.twitter.com/5oj2dD8TIw — gerson (@lvcky_onne) April 24, 2024