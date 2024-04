¿Ahora son amigas?: Oriana Marzoli y Gala Caldirola tuvieron una sincera conversación sobre su pasado

En los primeros cuatro capítulos de “¿Ganar o Servir?” hemos visto peleas, risas y ahora una inesperada reconciliación entre Oriana Marzoli y Gala Caldirola.

Cabe recordar que ambas se conocieron en el reality de Mega llamado “Volverías con tu ex”, en donde en un inicio eran amigas y posteriormente se enemistaron porque la expareja de Mauricio Isla tuvo un breve romance con Luis Mateucci, quien en ese momento era el interés amoroso de la española.

Sin embargo, todo cambió durante estos días puesto que mientras se encontraban en la mesa de los señores y señoras, Gala y Oriana hablaron con sinceridad sobre sus conflictos del pasado y admitieron que no estuvo bien pelear por el argentino.

Todo comenzó cuando Marzoli se encontraba hablando sobre sus romances fallidos, en donde comentaba que ha tenido malas experiencias puesto que la mayoría de sus exparejas la han engañado.

“Sé que con los chicos yo no me fío porque a mí me han puesto los cuernos todos”, expresó Oriana en la mesa.

Por su parte, Gala comentó que “por algo nos llevábamos mal...Tú tienes una personalidad muy intensa, tirando para la negatividad y toxicidad”, opinó sobre su compañera.

“Es que quieren a la que no quieren carácter pero sí tienes carácter quieren que sean sumisa, pero si eres así aburres”, explicó la rubia. A lo que Cardilora agregó “por ahí en ese momento estabas más loca”.

Superando el pasado

En ese momento, Oriana negó la afirmación de su compañera y le explicó que en aquel entonces “yo me había enfadado contigo porque no me gustaba que le sacaras granitos a mi novio. No me gusta que mi amiga se siente en las piernas de mi novio”, le contestó, a lo que Gala reconoció.

Finalmente, Caldirola confesó que en parte se involucró con Mateucci para hacerle daño a Oriana, porque estaba enojada con ella, mientras que Oriana reconoció que es demasiado celosa. “Tengo que trabajar mis celos”, sostuvo con sinceridad.