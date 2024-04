“Debería despedir a quien la viste”: este es look de Karol G por el que se llevó las críticas

Un video en TikTok empezó a circular en redes donde usuarios arremetieron contra la elección de looks de Karol G para su gira, ‘Mañana Será Bonito’ que comenzó en agosto de 2023 en Nevada y se ha extendido a diversos puntos de América y Europa.

PUBLICIDAD

Los looks no han sido los únicos por los que a Carolina Giraldo Navarro, han arremetido sus fans, también por el cambio físico que presumió meses antes de comenzar su gira, despertando rumores de una posible intervención estética, a lo que ella, inmediatamente salió a desmentir, declarando que esto se debía a nuevos hábitos alimenticios y ejercicio que habían dejado como resultado un cuerpo tonificado.

Pese al éxito de sus canciones, ‘La Bichota’ no ha dejado de ser señalada por su apariencia y la elección de looks que ha hecho, cambiando el tono de su cabello y reapareciendo con impresionantes abdominales.

Recomendado

El look de Karol G por el que dicen que su estilista “la odia”

En un video publicado en TikTok se hizo una recopilación de los looks de Emilia, Rosalía y Karol G comparando el estilo de cada una, en un lema donde se leía: “Cuando tu stylisst te ama se nota… Y cuando NO, también”.

En el clip se recopilaron diversos looks de las presentaciones de estas cantantes, mientras Emilia posaba con vestidos cortos tipo cut-out, tops y minifaldas, Rosalía lucía impactantes atuendos que compaginaban perfecto con la esencia de su álbum ‘Motomami’ con total looks negros, algunos con contrastes rojos, telas de cuero, maxibotas, corsés y bodies.

Pero cuando toca el turno de Karol G, la colombiana no corre con la misma suerte, mostrando algunos de los looks que, a consideración de los usuarios, no destacaban la verdadera belleza de la cantante originaria de Medellín, entre bodies estampados con baggy jeans, algunos looks completos desgarrados con algunos destellos, y piezas de animal print que algunos ha resultado poco favorecedor para la famosa cantante.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, causando debate en redes sociales sobre su elección de atuendos: “Es verdad, Karol es preciosa, pero debe cambiar de estilista”, “Karol debería despedir al que la viste” y hubo quienes comentaron “No están criticando a Karol G, sino que podría verse mejor con otros estilos”.

¿Quién es el estilista de Karol G?

El estilo de la cantante de ‘Provenza’ ha ido evolucionando con el paso del tiempo, sin embargo, tras darse a conocer este video, hubo quienes dijeron que sus outfits han mejorado con el tiempo, e incluso, los que ha presentado en su gira ‘Mañana Será Bonito’ han sido los más sobresalientes a comparación de los anteriores.

Quien ha estado a cargo de los looks del reciente tour de Karol G, por el que se ha llevado los aplausos, se trata de Brett Alan Nelson, quien también ha estado a cargo del estilo de Doja Cat.

En años anteriores, los outfits de Karol G estuvieron a cargo de la española Alba Melendo, quien reveló que los looks de la cantante se inspiraron en la estética retro de los años 2000.